Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt hơn 6,2 tỷ USD

Trong 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) đạt 6,297 tỷ USD, khẳng định vai trò trung tâm giao thương năng động trên tuyến biên giới Việt-Trung.

Đặc biệt, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4-1/5, với sự chủ động, linh hoạt từ lực lượng hải quan và các đơn vị chức năng, hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái vẫn duy trì nhịp độ ổn định, thông suốt.

Chỉ trong 3 ngày nghỉ lễ cao điểm (30/4-2/5), tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt hơn 11.000 tấn, bao gồm trên 6.000 tấn hàng nhập khẩu và gần 5.000 tấn hàng xuất khẩu.

Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, giám sát đến xử lý tình huống phát sinh được vận hành nhịp nhàng, không có sự khác biệt so với ngày làm việc bình thường.

Các lô hàng nông sản, đặc biệt là hoa quả tươi và thủy sản, luôn được ưu tiên thông quan nhanh chóng nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ giao hàng.

Ông Nguyễn Đăng Hải - đại diện Công ty xuất nhập khẩu Quyết Tâm Tiến cho biết trung bình mỗi ngày, đơn vị xuất khẩu 60-70 tấn thủy sản, với thời gian thông quan rút ngắn chỉ còn khoảng 5 phút/xe, giúp doanh nghiệp đảm bảo chất lượng hàng hóa theo yêu cầu của đối tác.

Một trong những điểm nhấn giúp hoạt động thông quan không bị gián đoạn là việc duy trì và phát huy hiệu quả mô hình thông quan cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II (bắt đầu thí điểm từ ngày 7/3/2026).

Chỉ tính riêng từ ngày 1-30/4, đã có trên 3.200 tờ khai được thông quan với kim ngạch đạt gần 300 triệu USD, thu ngân sách đạt gần 40 tỷ đồng.

So với các ngày cuối tuần đầu tháng 3/2026 khi chưa triển khai thí điểm, số lượng tờ khai tăng 502%, kim ngạch tăng 468% và số thuế tăng 592%.

Việc duy trì thông quan xuyên lễ, kết hợp với các giải pháp như mô hình "1 doanh nghiệp-1 đầu mối" đã góp phần quan trọng giúp giảm áp lực cho các ngày cao điểm, ổn định chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh của cửa khẩu.

Thống kê trong 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái ghi nhận gần 99.000 tờ khai được xử lý, số thu ngân sách đạt trên 1.275 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 21% chỉ tiêu năm.

Các nhóm hàng chủ lực tiếp tục là điện thoại, ôtô-sơmi rơmoóc, hàng tiêu dùng, linh kiện điện tử, linh kiện ôtô, cấu kiện nhà xưởng và nguyên liệu phục vụ gia công giày dép, may mặc…

Sức hút của Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cũng được thể hiện qua số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu với 1.366 đơn vị trong 4 tháng đầu năm, tăng 389 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với việc tạo thuận lợi thương mại, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cũng tăng cường kiểm soát, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo môi trường thông quan minh bạch, an toàn.

Việc giữ vững "nhịp thông quan" không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn là nền tảng để Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp tục bứt phá, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh và khu vực.

Năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực VIII (Quảng Ninh) phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trên 17.500 tỷ đồng từ hoạt động xuất nhập khẩu.

Để thực hiện mục tiêu này, Chi cục Hải quan khu vực VIII tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số hiện đại hóa hải quan, như: triển khai thử nghiệm Chatbot AI; rà soát để đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; kiến nghị việc công bố, công khai đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền; giám sát việc triển khai các thủ tục hành chính trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN.../.

