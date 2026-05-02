Thị trường năng lượng và tài chính hoài nghi trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/5 bất ngờ gửi thư tới các nhà lãnh đạo Quốc hội tuyên bố các hành động thù địch chống lại Iran đã "chấm dứt." Tuy nhiên, thị trường năng lượng và tài chính toàn cầu đang thể hiện sự hoài nghi trước những thông điệp mâu thuẫn từ Nhà Trắng trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa.

Trong bức thư gửi Quốc hội Mỹ vào ngày 1/5 - thời điểm hết hạn 60 ngày theo Luật Quyền hạn Chiến tranh - Tổng thống Trump khẳng định không có bất kỳ cuộc giao tranh nào giữa lực lượng Mỹ và Iran kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 7/4.

Ông cho rằng chiến sự bắt đầu từ ngày 28/2 đã chính thức kết thúc, qua đó nhằm né tránh yêu cầu phải có sự chấp thuận của Quốc hội để tiếp tục các chiến dịch quân sự.

Tuy nhiên, tuyên bố "hòa bình" này ngay lập tức bị thách thức bởi chính những phát biểu sau đó của ông. Trước khi lên đường tới bang Florida trong cùng ngày, Tổng thống Trump nói với báo giới rằng ông "không hài lòng" với đề xuất hòa bình mới nhất từ phía Iran và khẳng định Mỹ có thể "có lợi hơn" nếu không đạt được thỏa thuận.

Ông thậm chí còn cảnh báo về các lựa chọn quân sự mạnh mẽ hơn nếu các cuộc đàm phán tiếp tục bế tắc.

Tuyên bố về việc chấm dứt thù địch ban đầu đã giải tỏa tâm lý lo ngại trên thị trường chứng khoán. Trên Phố Wall, các chỉ số chính đồng loạt tăng điểm nhờ kỳ vọng rủi ro địa chính trị giảm bớt.

Ngược lại, thị trường dầu mỏ quốc tế mặc dù có dấu hiệu hạ nhiệt trong phiên giao dịch ngày 1/5, nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Giá dầu Brent giảm khoảng 2% nhưng vẫn trụ vững trên ngưỡng 100 USD/thùng.

Các nhà đầu tư cho rằng tuyên bố của ông Trump chưa giải quyết được vấn đề cốt lõi: eo biển Hormuz vẫn đang bị phong tỏa, cắt đứt khoảng 20% nguồn cung dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Theo báo cáo mới nhất từ các tổ chức quốc tế, lưu lượng tàu bè qua tuyến đường huyết mạch này hiện chỉ bằng 5% so với mức trước xung đột.

Tương tự, thị trường vàng và tiền tệ ghi nhận biến động không đáng kể sau tuyên bố của người đứng đầu Nhà Trắng. Giới phân tích nhận định giá vàng hiện nay chịu tác động trực tiếp từ chi phí năng lượng và áp lực lạm phát do đứt gãy chuỗi cung ứng hơn là các phát ngôn chính trị thiếu nhất quán.

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng sự thay đổi liên tục trong thông điệp của chính quyền Tổng thống Trump đang làm suy yếu niềm tin của thị trường. Việc duy trì lệnh ngừng bắn nhưng đồng thời áp đặt các lệnh trừng phạt mới và phong tỏa vận tải biển đang đẩy giá nhiên liệu tại Mỹ lên mức cao nhất trong 4 năm qua.

Liên hợp quốc cũng vừa đưa ra cảnh báo về viễn cảnh suy thoái toàn cầu nếu tình trạng tắc nghẽn tại eo biển Hormuz kéo dài. Các nhà phân tích từ Bank of America dự báo, bất chấp những tuyên bố lạc quan từ Nhà Trắng, tình trạng gián đoạn hạ tầng năng lượng sẽ khó có thể cải thiện trước cuối năm nay, tiếp tục đặt nền kinh tế thế giới dưới áp lực lạm phát nặng nề./.

