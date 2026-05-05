Giá vàng ngày 5/5: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Trong phiên giao dịch ngày 4/5, giá vàng thế giới giảm 2% khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông thúc đẩy đồng USD tăng và làm dấy lên nỗi lo ngại lạm phát kéo dài.

Kết thúc phiên này, giá vàng giao ngay giảm xuống mức 4.523,23 USD/ounce, trong khi giá vàng giao kỳ hạn ở Mỹ giảm 2,4% xuống 4.533,30 USD/ounce.

Đà giảm của vàng diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động mạnh, đẩy giá dầu Brent tăng hơn 5%.

Giá năng lượng đi lên không chỉ hỗ trợ đồng USD mà còn làm dấy lên lo ngại chi phí đầu vào tăng cao, từ đó gây áp lực lên lạm phát. Khi đồng USD mạnh, vàng - được định giá bằng đồng tiền này - trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, làm suy giảm sức mua.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại ngân hàng TD Securities, nhận định những diễn biến gần đây chưa thể trấn an thị trường mà còn làm tăng áp lực lạm phát, qua đó cho thấy lãi suất nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Ông Melek cho rằng mức 4.200 USD/ounce có thể giúp giá vàng không giảm sâu, nhưng trong ngắn hạn, lãi suất cao vẫn có thể khiến nhà đầu tư bớt mua vào.

Trong khi đó, giá các kim loại quý khác cũng sụt giảm. Giá bạc giảm 3,2% xuống 72,95 USD/ounce, giá bạch kim giảm 1,7% xuống còn 1.955,95 USD/ounce, và giá palladium giảm 2,9% xuống 1.481 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 5/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 163,3-166,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 5/5:

