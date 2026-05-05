Iraq giảm sâu giá bán dầu thô khi rủi ro qua Eo biển Hormuz vẫn tồn tại

Để giải quyết tình trạng tồn kho nghiêm trọng, Iraq đang chào bán các lô dầu thô với mức chiết khấu cao cho các khách hàng chấp nhận rủi ro vận chuyển qua Eo biển Hormuz trong tháng 5/2026.

Theo tài liệu đánh dấu ngày 3/5 của Cơ quan tiếp thị dầu mỏ nhà nước Iraq (SOMO), nước này sẽ áp dụng mức chiết khấu lên tới 33,40 USD/thùng đối với loại dầu thô chủ lực Basrah Medium được bốc dỡ từ ngày 1-10/5.

Mức chiết khấu giảm xuống còn 26 USD trong phần còn lại của tháng. Đối với dầu Basrah Heavy, mức giảm giá được ấn định ở mức 30 USD/thùng so với giá bán chính thức.

Tính đến cuối tháng 4/2026, giá hai loại dầu này lần lượt vào khoảng 119 USD/thùng đối với Basrah Medium và 121 USD/thùng cho Basrah Heavy.

Điểm đáng chú ý trong thông báo của SOMO là các khách hàng chấp nhận những điều khoản trên sẽ không được quyền viện dẫn điều khoản "bất khả kháng" (force majeure) trong trường hợp việc giao hàng gặp sự cố.

Iraq khẳng định mức giá ưu đãi này đã được tính toán dựa trên các điều kiện đặc biệt hiện có mà tất cả các bên nắm rõ.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh xung đột tại vùng Vịnh bùng phát trở lại, đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn kéo dài bốn tuần giữa Mỹ và Iran.

Iraq là một trong những nước đầu tiên cắt giảm sản lượng ngay khi xung đột bùng nổ do hạn chế về kho lưu trữ nội địa giữa lúc hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đình trệ.

Số liệu do hãng tin Bloomberg thống kê cho thấy trong tháng 4/2026 chỉ có 2 tàu dầu thực hiện bốc hàng tại cảng Basrah ở phía Nam Iraq.

Con số này giảm mạnh so với mức 12 tàu trong tháng 3 và gần như đình trệ hoàn toàn so với con số trung bình 80 tàu mỗi tháng trong điều kiện bình thường.

Hiện tại, Iraq vẫn duy trì xuất khẩu dầu qua đường ống dẫn sang Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng khối lượng này chỉ là một phần nhỏ so với lượng hàng xuất khẩu qua đường biển./.

