Mỹ tuyên bố kết thúc giai đoạn quân sự và thúc đẩy đàm phán hạt nhân

Mỹ cho rằng Iran không cần làm giàu urani cho mục đích dân sự và kêu gọi giải quyết các vấn đề tồn đọng thông qua đàm phán, trong đó xử lý lượng vật liệu hạt nhân hiện có là nội dung then chốt.

Phương Hoa
Bên trong cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Ngày 5/5, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã kết thúc, Washington chuyển sang giai đoạn tập trung bảo đảm an toàn hàng hải và ổn định khu vực, song vẫn để ngỏ khả năng hành động quân sự nếu cần.

Liên quan hồ sơ hạt nhân, Mỹ cho rằng Iran không cần làm giàu urani cho mục đích dân sự và kêu gọi giải quyết các vấn đề tồn đọng thông qua đàm phán, trong đó xử lý lượng vật liệu hạt nhân hiện có là nội dung then chốt.

Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ mong muốn đạt được thỏa thuận với Iran, coi đối thoại là ưu tiên so với đối đầu.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết Tehran đang tập trung nỗ lực nhằm sớm chấm dứt xung đột hiện nay, đồng thời khẳng định không có thái độ thù địch với các nước láng giềng, đặc biệt là khu vực Vùng Vịnh.

Iran nhấn mạnh quan hệ của nước này với các nước trong khu vực dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung, đồng thời cảnh báo căng thẳng kéo dài từ cuối tháng 2 đã ảnh hưởng đến ổn định và các tuyến giao thương quan trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)
