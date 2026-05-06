Tín hiệu tích cực về khả năng đạt thỏa thuận Mỹ-Iran

Ngày 6/5, trang tin Axios dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết nước này và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận khung nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz.

Theo Axios, hai bên đang tiến sát tới việc thống nhất một “bản ghi nhớ dài 1 trang nhằm chấm dứt chiến sự và tạo khuôn khổ cho các cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết hơn trong tương lai."

Thỏa thuận tiềm năng được cho bao gồm cam kết của Iran về việc tạm ngừng làm giàu urani, trong khi Mỹ đồng ý giải phóng hàng tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Tehran. Hai bên cũng sẽ dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động đi lại qua eo biển Hormuz.

Theo nguồn tin, các bên vẫn đang thương lượng về thời hạn tạm ngừng làm giàu urani, với khoảng thời gian dự kiến từ 12-15 năm.

Nguồn tin cho biết Iran ban đầu đề xuất thời hạn 5 năm, còn phía Mỹ yêu cầu kéo dài 20 năm.

Axios cho biết Washington hiện đang chờ phản hồi từ Tehran về một số vấn đề then chốt trong vòng 48 giờ tới. Dù chưa có điều gì được thống nhất chính thức, các nguồn tin nhận định đây là thời điểm hai bên tiến gần nhất tới một thỏa thuận kể từ khi xung đột bùng phát.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến chuyên gia vẫn bày tỏ hoài nghi với thông tin trên do Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố sắp đạt thỏa thuận với Iran, song đến nay vẫn chưa ký kết thỏa thuận nào.

Trước đó, ngày 5/5, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã kết thúc, Washington chuyển sang giai đoạn tập trung bảo đảm an toàn hàng hải và ổn định khu vực, song vẫn để ngỏ khả năng hành động quân sự nếu cần.

Liên quan hồ sơ hạt nhân, Mỹ cho rằng Iran không cần làm giàu urani cho mục đích dân sự và kêu gọi giải quyết các vấn đề tồn đọng thông qua đàm phán, trong đó xử lý lượng vật liệu hạt nhân hiện có là nội dung then chốt.

Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ mong muốn đạt được thỏa thuận với Iran, coi đối thoại là ưu tiên so với đối đầu.

Cùng ngày, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif bày tỏ hy vọng động lực đàm phán hiện nay sẽ mở đường cho hòa bình tại Trung Đông.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Sharif cũng hoan nghênh quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ngừng hoạt động hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz, có tên gọi "Dự án Tự do," chỉ một ngày sau khi Mỹ triển khai chiến dịch này.

Nhà lãnh đạo Pakistan cho rằng bước đi tích cực của Tổng thống Trump sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và hòa giải khu vực trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay.

Thủ tướng Sharif nhấn mạnh Pakistan rất hy vọng động lực hiện tại sẽ dẫn tới một thỏa thuận lâu dài, bảo đảm hòa bình và ổn định bền vững cho khu vực cũng như thế giới./.

