Iran cảnh báo hành động quân sự nếu Mỹ vào eo biển Hormuz

Ngày 4/5, quân đội Iran tuyên bố sẽ tấn công nếu lực lượng Mỹ tiến vào eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo Washington sẽ bắt đầu hộ tống các tàu đi qua tuyến đường thủy bị phong tỏa này.

Đài truyền hình nhà nước IRIB dẫn lời Thiếu tướng Ali Abdollahi cho biết nước này cảnh báo bất kỳ lực lượng vũ trang nước ngoài nào, đặc biệt là quân đội Mỹ, nếu họ có ý định tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz, sẽ bị nhắm mục tiêu và tấn công.

Theo ông, Iran đã nhiều lần tuyên bố rằng an ninh ở eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang nước Cộng hòa Hồi giáo và trong mọi trường hợp, bất kỳ tàu nào muốn di chuyển an toàn qua tuyến hàng hải huyết mạch này cũng phải được phối hợp với các lực lượng của Tehran.

Iran đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Trump thông báo Mỹ sẽ tiến hành chiến dịch mang tên "Dự án Tự do" (từ sáng 4/5) nhằm hộ tống các tàu qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa.

Nhà lãnh đạo Mỹ mô tả đây là “hành động nhân đạo," trong bối cảnh nhiều tàu bị mắc kẹt đang cạn kiệt lương thực và nhu yếu phẩm.

Tuy nhiên, tờ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết "Dự án Tự do" sẽ không bao gồm việc các tàu hải quân Mỹ hộ tống các tàu thương mại ở eo biển Hormuz. Theo đó, chiến dịch sẽ được triển khai theo cơ chế phối hợp giữa các quốc gia, công ty bảo hiểm và các tổ chức vận tải để điều tiết giao thông qua eo biển này.

Trong khi đó, cũng trong ngày 4/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng giải pháp duy nhất để mở cửa trở lại eo biển Hormuz là việc Mỹ và Iran phối hợp cùng nhau để khai thông tuyến hàng hải quan trọng này.

Phát biểu tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu ở Armenia, Tổng thống Macron khẳng định Pháp sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động quân sự nào trong khuôn khổ mà ông cho là chưa rõ ràng, đồng thời cho biết nước này cùng với Anh đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm thành lập một liên minh để mở lại eo biển Hormuz sau khi hòa bình được đảm bảo./.

