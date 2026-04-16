Quân đội Syria tiếp quản căn cứ quân sự sau khi Mỹ rút lui

Bộ Quốc phòng Syria ngày 16/4 thông báo quân đội Syria đã tiếp quản căn cứ không quân Qasrak tại tỉnh Hasakah (Đông Bắc nước này), sau khi lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu rút khỏi khu vực.

Căn cứ Qasrak từng là một trung tâm quan trọng của liên quân kể từ năm 2018, phục vụ các chiến dịch chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), phối hợp với lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn dắt.

Việc rút quân của Mỹ khỏi căn cứ này bắt đầu từ cuối tháng Hai, với các đoàn xe quân sự và trang thiết bị được chuyển về Iraq.

Động thái trên nằm trong lộ trình thu hẹp hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria. Trước đó, quân đội Syria cũng đã tiếp quản các căn cứ chiến lược khác như al-Tanf gần biên giới với Iraq và Jordan, al-Shaddadi tại Hasakah và căn cứ Rmeilan gần biên giới Iraq.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Syria và lực lượng SDF tăng cường phối hợp nhằm tích hợp các thể chế và lực lượng an ninh do người Kurd kiểm soát vào hệ thống nhà nước.

Tuy nhiên, tình hình an ninh tại Đông Bắc Syria vẫn tiềm ẩn bất ổn, khi các vị trí của liên quân từng nhiều lần bị tấn công bằng máy bay không người lái và rocket trong thời gian gần đây, dù phần lớn các vụ tấn công đã bị đánh chặn và không ghi nhận thương vong.

Giới quan sát nhận định việc Mỹ rút quân và chuyển giao các căn cứ cho quân đội Syria có thể làm thay đổi đáng kể cục diện an ninh tại khu vực, trong bối cảnh các lực lượng địa phương và khu vực tiếp tục điều chỉnh chiến lược hiện diện và kiểm soát lãnh thổ./.

