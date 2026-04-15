Xung đột tại Trung Đông đẩy nhu cầu nhôm Trung Quốc lên cao kỷ lục

Lượng nhôm xuất khẩu của Trung Quốc được dự báo sẽ tăng vọt trong những tháng tới, khi các bên mua nỗ lực tìm kiếm nguồn cung thay thế nhằm bù đắp cho tình trạng gián đoạn tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Cuộc xung đột tại Iran, hiện đã bước sang tuần thứ bảy, đang làm nghẽn nguồn cung từ khu vực vốn đóng góp khoảng 9% sản lượng toàn cầu. Trung Quốc, với vị thế là nhà sản xuất lớn nhất thế giới, trở thành lựa chọn thay thế tất yếu.

Hiện nay, mức chênh lệch giữa giá nhôm quốc tế so với thị trường Trung Quốc đang ở mức cao nhất kể từ năm 2022. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho các nhà máy luyện kim Trung Quốc trong bối cảnh lượng nhôm tồn kho nội địa vừa chạm mốc cao nhất trong sáu năm qua.

Ông Zhu Liangmin, chuyên gia phân tích tại Công ty Tư vấn Kinh doanh Beijing Aladdiny Zhongying, nhận định rằng các đơn hàng nước ngoài đối với các sản phẩm nhôm dùng trong sản xuất ôtô và bao bì sẽ tăng đáng kể trong tháng 4.

Phía Aladdiny cũng dự báo doanh số xuất khẩu hàng năm có thể tương đương hoặc vượt mức kỷ lục 6,7 triệu tấn của năm 2024 nhờ nhu cầu phát sinh do cuộc chiến.

Số liệu cho thấy lượng nhôm xuất khẩu trong tháng 3 của Trung Quốc đạt 485.000 tấn, tăng 13% so với tháng 2. Mặc dù con số này vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng mức tăng trưởng so với tháng trước cho thấy xung đột có thể đã bắt đầu gây ra những tác động nhất định. Tính chung trong quý I, xuất khẩu nhôm đạt 1,46 triệu tấn, nhanh hơn 6,5% so với tiến độ của năm ngoái.

Bà Zhang Meng, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Thông tin Kinh doanh Shandong Aize, cho biết các khách hàng toàn cầu đang tăng cường mua các sản phẩm bán thành phẩm từ Trung Quốc, điều này có thể dẫn đến sự bùng nổ về xuất khẩu trong tháng 5 và tháng 6.

Theo công ty tư vấn này, các thương nhân quốc tế cũng đang tìm kiếm những phương thức mới để thu mua kim loại từ Trung Quốc, chẳng hạn như mua nhôm thanh để nấu chảy lại thành nhôm thỏi đa dụng. Tuy nhiên, chi phí vận tải biển tăng cao do ảnh hưởng của chiến tranh có thể sẽ là rào cản hạn chế hoạt động thương mại này.

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước của Trung Quốc đang chậm lại, xuất khẩu trở thành kênh quan trọng để tiêu thụ mức sản lượng cao kỷ lục. Bloomberg Intelligence dự đoán lợi nhuận từ hoạt động luyện kim sẽ duy trì ở mức cao kỷ lục.

Dù vậy, đơn vị này cũng lưu ý rằng lượng dự trữ gia tăng có thể kìm hãm đà tăng giá tại thị trường nội địa. Một yếu tố bất lợi khác ở trong nước là việc ngành công nghiệp ô tô đang dần chuyển sang sử dụng hợp kim magie - một giải pháp thay thế có trọng lượng nhẹ hơn cả nhôm để sản xuất phụ tùng xe./.

