Mỹ sắp xây dựng nhà máy luyện nhôm mới đầu tiên sau gần nửa thế kỷ

Hai tập đoàn Emirates Global Aluminium (EGA) và Century Aluminum vừa công bố kế hoạch xây dựng nhà máy luyện nhôm mới đầu tiên tại Mỹ kể từ năm 1980, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực hồi sinh ngành công nghiệp vật liệu thiết yếu này.

Dự án sẽ được đặt tại thị trấn Inola, bang Oklahoma, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 4 tỷ USD. Quá trình xây dựng dự kiến bắt đầu vào cuối năm 2026 và sẽ tạo ra việc làm cho khoảng 1.000 nhân viên khi đi vào vận hành.

Với công suất thiết kế lên tới 750.000 tấn mỗi năm, nhà máy này sẽ giúp tăng gấp đôi năng lực luyện nhôm hiện tại của Mỹ. Đây là một bước đi đầy tham vọng trong bối cảnh Trung Quốc đang thống trị lĩnh vực xử lý kim loại và khoáng sản quan trọng trên toàn cầu.

Thời điểm triển khai dự án được đánh giá là rất thuận lợi khi mức thuế 50% đối với nhôm nhập khẩu do Tổng thống Donald Trump áp đặt đã thúc đẩy sản xuất trong nước. Đồng thời, các cuộc xung đột tại Trung Đông đang đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy giá nhôm lên mức cao kỷ lục và khiến các nhà sản xuất tại Mỹ ưu tiên nguồn cung nội địa để tránh rủi ro logistics.

Phó chủ tịch cấp cao về chiến lược Matt Aboud của Century Aluminum cho biết công ty sở hữu 40% cổ phần dự án và sẽ đóng góp kinh nghiệm điều hướng chính sách cũng như quản lý lực lượng lao động tại địa phương.

Theo người đứng đầu dự án Oklahoma Ziad Fares của EGA, tập đoàn đã xem xét 45 địa điểm tại hơn 24 bang trước khi quyết định chọn Oklahoma. Yếu tố then chốt cho lựa chọn này là chi phí điện năng, vốn chiếm hơn một phần ba chi phí sản xuất. Oklahoma cung cấp nguồn khí đốt tự nhiên dồi dào cùng các trang trại điện gió và thủy điện tạo ra thặng dư điện năng giá rẻ.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành John Budd của Sở Thương mại Oklahoma nhấn mạnh bang này có các quy định kinh doanh thuận lợi và cảng sông không đóng băng phục vụ vận tải đường thủy.

Dự án không chỉ thu hút các tập đoàn lớn mà còn lôi kéo sự tham gia của các doanh nghiệp địa phương. Người đứng đầu U.S. Aluminum Company Ryan Plotkin cho biết đang xây dựng cơ sở ngay cạnh nhà máy mới. Công ty của ông sẽ trực tiếp tiếp nhận nhôm nóng chảy từ nhà máy luyện để chế biến thành các hợp kim đặc chủng và dây thép cung cấp cho ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng.

Dù có nhiều triển vọng, dự án vẫn đối mặt với thách thức về hạ tầng năng lượng trong dài hạn. Phó chủ tịch cấp cao Matt Aboud của Century Aluminum bày tỏ sự lo ngại về giá điện tương lai trước sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo, những đơn vị cũng đang tiêu thụ lượng điện khổng lồ.

Tuy nhiên, các bên liên quan khẳng định dự án không chỉ dựa vào các biện pháp thuế quan để đảm bảo lợi nhuận mà còn dựa trên hiệu quả công nghệ và lợi thế hạ tầng sẵn có tại địa phương./.

