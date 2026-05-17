Iran và Mỹ nêu điều kiện đối lập trong đàm phán

Truyền thông Iran ngày 17/5 cho biết tiến trình đàm phán giữa Tehran và Washington tiếp tục rơi vào bế tắc khi hai bên đều đưa ra các điều kiện cứng rắn và thiếu nhượng bộ trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Phía Iran, Chủ tịch Ủy ban Nội vụ Quốc hội Mohammad Saleh Jokar tuyên bố “kế hoạch 10 điểm” của Tehran là “lằn ranh đỏ” trong mọi cuộc đàm phán với Mỹ.

Ông cho biết các điều kiện này phản ánh lập trường chính thức của Iran trong việc xử lý xung đột với Mỹ và Israel, đồng thời nhấn mạnh Tehran không tin tưởng Washington và kêu gọi Mỹ rút lực lượng khỏi Trung Đông.

Theo truyền hình nhà nước Iran, “kế hoạch 10 điểm” của Tehran bao gồm các yêu cầu như không xâm lược lãnh thổ Iran, công nhận quyền kiểm soát của Tehran tại eo biển Hormuz, dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt, bồi thường thiệt hại chiến tranh, cho phép Iran tiếp tục làm giàu urani trong nước và chấm dứt sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực.

Ở chiều ngược lại, truyền thông Iran dẫn hãng tin Fars cho biết Mỹ đã đưa ra một danh sách 5 điều kiện trong phản hồi đối với đề xuất của Tehran.

Washington được cho là yêu cầu Iran chỉ duy trì một cơ sở hạt nhân hoạt động và chuyển sang Mỹ toàn bộ kho urani làm giàu nồng độ cao.

Ngoài ra, Mỹ cũng được cho là từ chối phá băng phần lớn tài sản Iran bị phong tỏa ở nước ngoài và không đồng ý bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Theo nguồn tin này, Washington cho rằng việc chấm dứt xung đột cần gắn với việc khởi động tiến trình đàm phán, thay vì đáp ứng các điều kiện tiên quyết từ Tehran.

Phía Iran cho rằng việc Washington “không đưa ra nhượng bộ nào đáng kể” có thể khiến tiến trình đàm phán rơi vào bế tắc, khi mỗi bên đều tìm cách bảo vệ các lợi ích chiến lược của mình.

Trong một tuyên bố riêng, người phát ngôn lực lượng vũ trang Iran Abolfazl Shekarchi cảnh báo Mỹ không nên nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran, đồng thời nhấn mạnh Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công trở lại.

Các diễn biến mới cho thấy bất đồng giữa hai bên vẫn chưa có dấu hiệu thu hẹp, trong khi triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình tiếp tục bị đặt dấu hỏi./.

Iran bất ngờ phát tín hiệu về khả năng nối lại đàm phán với Mỹ Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận Tehran “đã một lần nữa nhận được các thông điệp từ phía Mỹ cho thấy họ sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán và tương tác."