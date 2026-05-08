Iraq phát hiện mỏ dầu mới có trữ lượng hơn 8,8 tỷ thùng

Iraq vừa phát hiện một mỏ dầu mới có trữ lượng ước tính khoảng 8,83 tỷ thùng ở khu vực Tây Nam nước này.

Theo Bộ Dầu mỏ Iraq, mỏ dầu mới này do Công ty Zhenhua Oil thuộc Tập đoàn Norinco của Trung Quốc phát hiện tại lô Qurnain, tỉnh Najaf gần biên giới với Saudi Arabia. Lô Qurnain có diện tích hơn 8.700km2, được đánh giá là một trong những khu vực thăm dò triển vọng nhất tại Iraq.

Zhenhua Oil đã trình kế hoạch đầu tư nhanh vào lô Qurnain nhằm đẩy mạnh các hoạt động khai thác trong thời gian tới, với sản lượng ban đầu dự kiến đạt khoảng 3.248 thùng dầu nhẹ/ngày.

Phát biểu hôm 7/5, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Hayan Abdel Ghani nhấn mạnh, phát hiện mới có ý nghĩa quan trọng đối với tham vọng nâng công suất khai thác dầu lên 6 triệu thùng/ngày vào năm 2029 của Baghdad./.

