Khan hiếm nhiên liệu, giá vé máy bay mùa Hè dự kiến tăng vọt

Chi phí đi lại bằng đường hàng không dự kiến sẽ trở nên đắt đỏ hơn trong mùa Hè năm nay. Tình trạng khan hiếm nhiên liệu bay trên quy mô toàn cầu đang đẩy giá vé lên cao và buộc các hãng hàng không phải cắt giảm hàng nghìn chuyến bay.

Kể từ khi cuộc chiến tại Iran bùng nổ, giá nhiên liệu bay đã tăng vọt hơn 100%. Theo số liệu từ tổ chức Hiệp hội Du lịch Mỹ, giá vé máy bay trong tháng 3 vừa qua đã tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do sự đình trệ tại eo biển Hormuz.

Dữ liệu từ ngân hàng đầu tư JPMorgan cho thấy việc phong tỏa tuyến đường hàng hải chiến lược này đã khiến hơn 13 triệu thùng dầu thô bị rút khỏi thị trường.

Sự thiếu hụt dầu thô gây áp lực trực tiếp lên các nhà máy lọc dầu, nơi chế biến dầu thô thành các sản phẩm dẫn xuất như xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay.

Ông Patrick De Haan, chuyên gia tại công ty phân tích dữ liệu GasBuddy nhận định, khi sản lượng tại các nhà máy lọc dầu trên toàn cầu thắt chặt, nhiên liệu hàng không thường là mặt hàng đầu tiên chịu ảnh hưởng.

Theo ông De Haan, trong số ba sản phẩm lọc dầu chính, nhiên liệu bay chiếm tỷ trọng nhỏ nhất, đứng sau xăng và dầu diesel.

Do đó, các nhà máy thường ưu tiên sản xuất xăng và dầu diesel vì vai trò thiết yếu của hai loại nhiên liệu này đối với các ngành kinh tế then chốt như vận tải hàng hóa và nông nghiệp./.

Sự sụp đổ của Spirit Airlines có thể sẽ khiến giá vé máy bay tăng cao hơn Các hãng hàng không đang công bố các chuyến bay mới nhằm lấp đầy khoảng trống mà Spirit để lại và cạnh tranh giành các tuyến bay cũng như cổng ra máy bay của hãng.

​