Tăng sức bật cho làng nghề bằng xúc tiến thương mại và chuyển đổi số

Trong bối cảnh nhiều sản phẩm làng nghề đang đứng trước áp lực cạnh tranh và thay đổi xu hướng tiêu dùng, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 1053/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch tăng cường xúc tiến thương mại cho các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp tại các làng nghề.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, nâng cao giá trị sản phẩm làng nghề

Kế hoạch hướng tới phát triển hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng chuyên nghiệp, có chiến lược dài hạn, lấy thị trường làm trung tâm và gắn chặt với phát triển sản xuất, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.

Đồng thời, Bộ Công Thương yêu cầu kết hợp hài hòa giữa giá trị kinh tế và giá trị văn hóa, phát huy lợi thế của sản phẩm làng nghề gắn với bản sắc dân tộc, thủ công truyền thống và xu hướng tiêu dùng bền vững.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử và đa dạng hóa phương thức xúc tiến thương mại theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến cũng được nhấn mạnh nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Tập trung xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường trong và ngoài nước

Theo Quyết định, mục tiêu đặt ra là nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, qua đó góp phần nâng cao giá trị, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững sản phẩm tiểu thủ công nghiệp tại các làng nghề.

Thành viên Hợp tác xã dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp (xã Ninh Phước, Khánh Hòa) sản xuất sản phẩm phục vụ thị trường. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Công Thương yêu cầu xây dựng chiến lược thương hiệu tổng thể cho sản phẩm làng nghề theo từng nhóm ngành hàng và từng địa phương. Các cơ sở sản xuất sẽ được hỗ trợ thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu như logo, bao bì, nhãn mác và câu chuyện sản phẩm.

Kế hoạch cũng đặt trọng tâm vào việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp; đồng thời đẩy mạnh các chương trình truyền thông, quảng bá trên nền tảng số và các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, việc gắn quảng bá sản phẩm với phát triển du lịch làng nghề, xây dựng các điểm giới thiệu và bán sản phẩm cũng được xem là hướng đi quan trọng nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm truyền thống.

Tăng tốc chuyển đổi số và kết nối giao thương

Một trong những nội dung đáng chú ý của kế hoạch là thúc đẩy thương mại điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Theo đó, Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tham gia các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế; xây dựng cơ sở dữ liệu số về sản phẩm làng nghề; đồng thời đào tạo kỹ năng bán hàng trực tuyến, marketing số, quản trị đơn hàng và chăm sóc khách hàng.

Song song với đó, các hoạt động hội chợ, triển lãm chuyên ngành trong nước sẽ được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Doanh nghiệp cũng được hỗ trợ tham gia các hội chợ quốc tế tại những thị trường trọng điểm như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đẩy mạnh quảng bá, kinh doanh các loại mặt hàng trên mạng xã hội. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Các chương trình kết nối giao thương B2B, kết nối cung cầu và tuần hàng Việt Nam trong và ngoài nước cũng sẽ được tăng cường nhằm mở rộng đầu ra cho sản phẩm làng nghề.

Phân công cụ thể để triển khai đồng bộ từ Trung ương tới địa phương

Để hiện thực hóa kế hoạch, Bộ Công Thương đã giao nhiệm vụ cụ thể cho nhiều đơn vị chức năng.

Trong đó, Cục Xúc tiến thương mại sẽ chủ trì triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại đối với sản phẩm làng nghề theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả; đồng thời điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội ngành hàng nhằm tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực.

Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công được giao triển khai các hoạt động hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc, công nghệ tiên tiến, xây dựng mô hình sản xuất sạch hơn và thúc đẩy sản xuất theo hướng xanh, bền vững.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố sẽ tổ chức các hoạt động kết nối cung-cầu, hội chợ, triển lãm, hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã chuẩn hóa sản phẩm, phát triển thương hiệu, tham gia thương mại điện tử và kết nối với hệ thống phân phối hiện đại./.

Hà Nội phát triển sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại các xã, phường Với định hướng kết hợp giữa sản xuất-trải nghiệm-dịch vụ, Hà Nội kỳ vọng việc xây dựng các điểm đến làng nghề đặc sắc góp phần làm phong phú bản đồ du lịch Thủ đô và thúc đẩy phát triển kinh tế.