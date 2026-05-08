Thêm 2 làng nghề của Hà Nội gia nhập Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo

Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, tối 8/5, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tổ chức Lễ đón nhận làng nghề khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ và làng nghề điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới.

Cùng với làng gốm Bát Tràng và lụa Vạn Phúc, Hà Nội hiện có 4 làng nghề được ghi danh trong Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ hai thế giới về số lượng làng nghề tham gia mạng lưới, sau Iran.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố hiện có 337 làng nghề và làng nghề truyền thống được công nhận. Đây là nguồn tài nguyên văn hóa đặc sắc, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế nông thôn và nông nghiệp sinh thái theo hướng bền vững.

Việc các làng nghề được quốc tế vinh danh không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống mà còn mở ra cơ hội xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, từ ngày 8-10/5 sẽ diễn ra chuỗi hoạt động trưng bày, trình diễn và tạo tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu của Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước.

Không gian trưng bày, trình diễn nghề thủ công sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm đặc sắc như khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ, điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng, gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc cùng các sản phẩm OCOP, trà, ẩm thực và sản phẩm làng nghề tiêu biểu của nhiều địa phương.

Đặc biệt, đoàn Hội đồng Thủ công Thế giới sẽ tham quan các làng nghề, di tích lịch sử và di sản văn hóa của Hà Nội; đồng thời trao đổi kinh nghiệm với nghệ nhân về thiết kế mẫu mã, xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm thủ công truyền thống.

Sự kiện không chỉ là dịp tôn vinh tài hoa, sự sáng tạo của các nghệ nhân làng nghề mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa và năng động trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Làng nghề khảm trai, sơn mài Chuyên Mỹ có lịch sử lâu đời gần 1.000 năm, từ thế kỷ 11. Trải qua gần 10 thế kỷ, làng nghề đã khẳng định vị thế độc đáo trong dòng chảy thủ công mỹ nghệ Việt Nam.

Các sản phẩm nổi bật là sập gụ, tủ chè, bàn ghế, khay trà, ống trà, tranh khảm trang trí, lọ hoa khảm và nhiều sản phẩm trang trí mang đặc trưng nghệ thuật sâu sắc.

Trong khi đó, Làng nghề Sơn Đồng là làng nghề về điêu khắc, tạc tượng, sơn mỹ nghệ có lịch sử hình thành và phát triển hàng nghìn năm.

Nghệ nhân làng nghề Sơn Đồng hoàn thiện sản phẩm. (Ảnh: TTXVN phát)

Sản phẩm của làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng chuyên về tượng và đồ thờ sơn son thếp vàng, thếp bạc, phục vụ đời sống văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của người dân. Tượng gỗ của Sơn Đồng có quy cách, tỷ lệ nhất định giữa các bộ phận nên tượng tạc ra rất cân đối và có nét đặc sắc riêng.

Điều đặc biệt là dù khách hàng đặt tạc bất cứ pho tượng thờ nào thì người thợ Sơn Đồng đều làm được ngay mà không cần mẫu có sẵn. Từ những thân gỗ mít, qua bàn tay khéo léo, tài hoa của những người thợ Sơn Đồng, những pho tượng được hình thành như có hồn và trở nên sống động.

Việc hai làng nghề của Hà Nội được Hội đồng Thủ công Thế giới công nhận tiếp tục khẳng định vị thế của Thủ đô - vùng đất “trăm nghề” giàu truyền thống văn hóa và sáng tạo./.

Hội đồng Thủ công Thế giới (WCC-International) là tổ chức phi lợi nhuận quốc tế được thành lập năm 1964, có trụ sở tại Kuwait, hoạt động với mục tiêu bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống trên toàn cầu. Sau hơn 60 năm hoạt động, tổ chức đã công nhận 83 làng nghề thủ công thế giới thuộc 34 quốc gia.