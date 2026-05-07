Giá vàng đạt đỉnh hơn một tuần nhờ hy vọng về thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran

Trong phiên giao dịch ngày 6/5, giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một tuần qua nhờ những tín hiệu tích cực liên quan đến một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Mỹ và Iran, qua đó làm dịu đi lo ngại về lạm phát cũng như viễn cảnh lãi suất tiếp tục bị neo ở mức cao.

Khoảng 18 giờ 10 phút GMT ngày 6/5 (khoảng 1 giờ 10 phút sáng 7/5 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 2,8% lên 4.685,23 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 27/4. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 2,8% lên 4.694,30 USD/ounce.

Bên cạnh đó, chỉ số đồng USD sụt giảm 0,4%, giúp các kim loại quý được giao dịch bằng đồng tiền này trở nên hấp dẫn và rẻ hơn đối với người nắm giữ các ngoại tệ khác.

Phản ứng tích cực của thị trường xuất hiện sau khi phía Iran cho biết đang xem xét một đề xuất mới từ Mỹ. Các nguồn tin thạo tin tiết lộ Mỹ và Iran đang hướng tới một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột tại Vùng Vịnh, tạm gác lại các vấn đề phức tạp như chương trình hạt nhân của Iran để giải quyết sau.

Những báo cáo về khả năng đạt được thỏa thuận đã ngay lập tức kéo giá dầu toàn cầu sụt giảm, đẩy giá dầu thô Brent kỳ hạn về sát mức 100 USD/thùng.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định sự lạc quan về một thỏa thuận chính thức giữa Mỹ và Iran đã tạo ra cú hích ngắn hạn cho thị trường vàng.

Giá dầu giảm cùng với nỗi lo lạm phát hạ nhiệt đang làm thay đổi góc nhìn của thị trường về các động thái điều hành của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào cuối năm nay. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng cảnh báo thị trường vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi rủi ro và sẽ tiếp tục biến động theo các tin tức từ Trung Đông.

Hiện tại, sự chú ý của các nhà đầu tư đang đổ dồn vào báo cáo việc làm của Mỹ, dự kiến công bố ngày 8/5. Dữ liệu này sẽ là "phép thử" quan trọng để đánh giá liệu nền kinh tế Mỹ có đủ sức chống chịu để Fed giữ nguyên chính sách tiền tệ hiện tại hay không, hoặc liệu một thị trường lao động suy yếu có thúc đẩy khả năng cắt giảm lãi suất.

Trước đó, báo cáo việc làm của công ty tư nhân ADP cho thấy lượng việc làm trong lĩnh vực tư nhân của Mỹ trong tháng 4/2026 đã tăng mạnh hơn so với dự báo.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 6% lên 77,16 USD/ounce, giá bạch kim tăng 4,7% lên 2.044 USD/ounce và palladium tăng 3,3% lên 1.535 USD/ounce.

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 163-166 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.



