Việt Nam xuất khẩu 1,1 triệu liều vaccine viêm da nổi cục sang Hàn Quốc

Chiều 8/5, Công ty cổ phần AVAC Việt Nam đã xuất khẩu lô vaccine AVAC LSD LIVE phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò sang Hàn Quốc. Sự kiện được đánh giá là dấu mốc quan trọng của ngành vaccine thú y Việt Nam khi sản phẩm “Made in Vietnam” từng bước chinh phục những thị trường có yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn sinh học khắt khe.

Theo ông Nguyễn Văn Điệp, Tổng giám đốc Công ty cổ phần AVAC Việt Nam, để giành được gói thầu cung cấp 1,1 triệu liều vaccine viêm da nổi cục cho Chính phủ Hàn Quốc, doanh nghiệp đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng từ nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm đến kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

“Nhu cầu từ phía Hàn Quốc xuất phát từ chương trình tiêm phòng quốc gia trong bối cảnh nước này xuất hiện dịch viêm da nổi cục trong những năm gần đây. Sau quá trình đấu thầu với sự tham gia của nhiều nhà sản xuất và nhà phân phối quốc tế, vaccine của AVAC được lựa chọn nhờ đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng, hồ sơ kỹ thuật cũng như giá thành cạnh tranh,” ông Nguyễn Văn Điệp cho biết.

Lô hàng xuất khẩu lần này gồm khoảng 1 triệu liều vaccine đóng lọ 10 liều và hơn 100.000 liều đóng lọ 5 liều. Phía Hàn Quốc đặt hàng từ tháng 3/2026 và yêu cầu hoàn tất cung ứng trước ngày 15/5/2026 để phục vụ chương trình tiêm phòng.

Để chuẩn bị cho việc xuất khẩu vaccine ra thị trường quốc tế, AVAC đã chủ động gửi mẫu sản phẩm tới các phòng thí nghiệm tham chiếu của các tổ chức quốc tế tại châu Âu và châu Phi để kiểm định, đánh giá chất lượng. Khi đạt các chứng nhận và tiêu chuẩn quốc tế, quá trình tiếp cận và mở rộng thị trường nước ngoài trở nên thuận lợi hơn.

Ông Nguyễn Văn Điệp cho biết, phía Hàn Quốc đánh giá cao hệ thống hồ sơ kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cũng như các kết quả kiểm nghiệm quốc tế mà công ty đạt được. Ngoài ra, các lô vaccine còn được gửi tới phòng thí nghiệm tham chiếu của Tổ chức Thú y Thế giới tại Bỉ để đánh giá độc lập trước khi đưa vào chương trình tiêm phòng.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Thú y Việt Nam nhận định, việc vaccine viêm da nổi cục của Việt Nam được xuất khẩu sang Hàn Quốc không chỉ là thành công riêng của doanh nghiệp mà còn là dấu mốc quan trọng khẳng định năng lực nghiên cứu, sản xuất vaccine thú y và trình độ công nghệ sinh học của Việt Nam trên trường quốc tế.

“Hàn Quốc là thị trường có yêu cầu rất cao về chất lượng và tiêu chuẩn công nghệ sinh học. Vì vậy, việc sản phẩm vaccine thú y “Made in Vietnam” được chấp nhận tại thị trường này là thành tựu đáng ghi nhận, cho thấy hướng đi đúng đắn của ngành công nghệ sản xuất vaccine thú y trong nước,” bà Nguyễn Thị Hương đánh giá.

Theo Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Thú y Việt Nam, thành công của AVAC cho thấy năng lực của đội ngũ các nhà khoa học, bác sỹ thú y và cán bộ nghiên cứu trong nước đã có bước phát triển mạnh mẽ.

Việc nghiên cứu và thương mại hóa thành công vaccine viêm da nổi cục, được thị trường trong nước đón nhận và từng bước mở rộng ra quốc tế là bước tiến quan trọng giúp khẳng định vị thế vaccine thú y Việt Nam trên bản đồ vaccine thế giới.

Thành công này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh trong nước, bảo vệ đàn trâu bò Việt Nam mà còn đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển ngành chăn nuôi theo hướng an toàn, bền vững và nâng cao năng suất.

Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cũng cho rằng, việc vaccine viêm da nổi cục của Việt Nam được xuất khẩu sang Hàn Quốc là dấu mốc quan trọng của ngành vaccine thú y trong nước.

Theo ông Nguyễn Xuân Dương, bệnh viêm da nổi cục bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam giai đoạn 2019-2020, khởi phát từ một số địa phương phía Bắc rồi nhanh chóng lây lan trên diện rộng. Thời điểm đó, Việt Nam phải nhập khẩu vaccine để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, chỉ sau vài năm, các doanh nghiệp trong nước đã nhanh chóng làm chủ công nghệ và thương mại hóa vaccine viêm da nổi cục, đáp ứng nhu cầu phòng bệnh cho đàn gia súc trong nước, ông Nguyễn Xuân Dương cho biết.

Theo ông Nguyễn Xuân Dương, việc vaccine viêm da nổi cục của Việt Nam được xuất khẩu sang Hàn Quốc - thị trường có yêu cầu rất cao về tiêu chuẩn chất lượng và an toàn sinh học cho thấy năng lực nghiên cứu, sản xuất vaccine và chế phẩm thú y của doanh nghiệp Việt Nam đã có bước tiến rõ rệt, đặc biệt trong lĩnh vực vaccine thú y công nghệ cao./.

