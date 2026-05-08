Pháp sẵn sàng chuyển giao công nghệ đường sắt tốc độ cao cho Việt Nam

Diễn đàn Pháp-Việt về Đường sắt và Giao thông đô thị diễn khẳng định tầm nhìn ngoại giao chiến lược với việc Pháp cam kết chuyển giao công nghệ, hỗ trợ Việt Nam phát triển đường sắt tốc độ cao.

Nhằm hiện thực hóa khát vọng hiện đại hóa hạ tầng giao thông, ngày 8/5, “Diễn đàn Pháp – Việt về Đường sắt và Giao thông đô thị” đã khai mạc tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ những tên tuổi hàng đầu của nước Pháp như Alstom, SNCF International, Artelia hay Systra, cùng lãnh đạo Cục Đường sắt và các Ban Quản lý đường sắt đô thị Việt Nam.

Điểm nhấn của diễn đàn là mong muốn của các đối tác Pháp trong việc đồng hành cùng Việt Nam tại các dự án trọng điểm. Trong bối cảnh Việt Nam đang tìm kiếm các giải pháp tiên tiến, đại diện ngoại giao Pháp khẳng định sự thấu hiểu sâu sắc đối với yêu cầu về một hệ thống công nghệ hàng đầu và tuyệt đối an toàn./.