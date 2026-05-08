Xã hội
Giáo dục Y tế Pháp luật Giao thông Người Việt bốn phương

Pháp sẵn sàng chuyển giao công nghệ đường sắt tốc độ cao cho Việt Nam

Diễn đàn Pháp-Việt về Đường sắt và Giao thông đô thị diễn khẳng định tầm nhìn ngoại giao chiến lược với việc Pháp cam kết chuyển giao công nghệ, hỗ trợ Việt Nam phát triển đường sắt tốc độ cao.

Minh Hiếu
Theo dõi VietnamPlus

Nhằm hiện thực hóa khát vọng hiện đại hóa hạ tầng giao thông, ngày 8/5, “Diễn đàn Pháp – Việt về Đường sắt và Giao thông đô thị” đã khai mạc tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ những tên tuổi hàng đầu của nước Pháp như Alstom, SNCF International, Artelia hay Systra, cùng lãnh đạo Cục Đường sắt và các Ban Quản lý đường sắt đô thị Việt Nam.

Điểm nhấn của diễn đàn là mong muốn của các đối tác Pháp trong việc đồng hành cùng Việt Nam tại các dự án trọng điểm. Trong bối cảnh Việt Nam đang tìm kiếm các giải pháp tiên tiến, đại diện ngoại giao Pháp khẳng định sự thấu hiểu sâu sắc đối với yêu cầu về một hệ thống công nghệ hàng đầu và tuyệt đối an toàn./.

(Vietnam+)
#Chuyển giao công nghệ đường sắt cao tốc #Hợp tác Pháp - Việt về Giao thông #Diễn đàn Pháp – Việt về Đường sắt #Pháp hỗ trợ phát triển hạ tầng giao thông #Đầu tư và hiện đại hóa đường sắt Việt Nam #Các doanh nghiệp Pháp trong lĩnh vực Giao thông #Ngoại giao chiến lược về Giao thông đô thị #Các dự án trọng điểm về đường sắt Việt Nam