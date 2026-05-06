Cử tri Đồng Tháp Mười đề nghị nâng cấp Quốc lộ 62, xây hạ tầng kết nối liên vùng

Ngày 6/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại xã Mộc Hóa và xã Vĩnh Hưng. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu xã Vĩnh Châu, Bình Hòa, Tân Hưng, Khánh Hưng, Hưng Điền, thu hút đông đảo cử tri tham dự.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Lê Thị Song An, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo nhanh kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; thông tin những nội dung quan trọng đã được Quốc hội thảo luận và thông qua.

Đại biểu Lê Thị Song An đã báo cáo nhanh kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa.

Cử tri bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi trước kết quả kỳ họp, đồng thời đánh giá cao các quyết sách liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Nhiều ý kiến, kiến nghị được cử tri phản ánh, tập trung vào các vấn đề dân sinh như giá vật tư nông nghiệp tăng cao, được mùa mất giá, giá xăng dầu, hạ tầng giao thông xuống cấp... Đặc biệt, việc nâng cấp Quốc lộ 62 được cử tri vùng Đồng Tháp Mười quan tâm hàng đầu.

Cử tri Lê Ngọc Nhã (ấp 1, xã Mộc Hóa) cho biết, tuyến Quốc lộ 62 đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, đề nghị sớm được nâng cấp, mở rộng.

Nhiều cử tri kiến nghị cần đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, xây dựng cầu, đường kết nối liên vùng nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Cử tri Hồ Văn Liêm, ấp Lò Gạch, xã Vĩnh Hưng kiến nghị về việc xây dựng cầu, đường.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, cử tri phản ánh chi phí sản xuất đầu vào như phân bón, vật tư tăng cao trong khi giá nông sản, đặc biệt là lúa ở mức thấp khiến đời sống nông dân gặp nhiều khó khăn. Tình trạng “được mùa mất giá” vẫn tiếp diễn, liên kết “4 nhà” nhắc tới nhiều nhưng chưa thực sự hiệu quả, người chịu thiệt thòi nhiều nhất vẫn là nông dân.

Cử tri các địa phương cũng đề nghị Nhà nước có chính sách bình ổn giá vật tư nông nghiệp, ổn định đầu ra sản phẩm; đồng thời xây dựng chương trình bài bản về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu vùng Đồng Tháp Mười, nhất là định hướng phát triển vùng lúa chất lượng cao.

Liên quan đến đất đai, cử tri kiến nghị tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý đất công; bảo đảm công bằng trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; khắc phục tình trạng các dự án chậm tiến độ kéo dài.

Trong lĩnh vực y tế, cử tri phản ánh việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế còn hạn chế, tình trạng thiếu thuốc điều trị một số bệnh phổ biến như, cao huyết áp, khiến người dân phải mua thuốc bên ngoài.

Cử tri Cao Quốc Hiệp (xã Bình Hòa) đại diện cán bộ, công chức kiến nghị sau khi sắp xếp bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thu nhập của một bộ phận cán bộ giảm đáng kể do cắt giảm phụ cấp, có trường hợp giảm tới 30%, trong khi đó khối lượng công việc ở xã nhiều, áp lực ngày càng cao, ảnh hưởng đến đời sống và động lực làm việc. Cử tri đề nghị cần có chính sách tiền lương, phụ cấp phù hợp, nhất là đối với cán bộ công tác tại địa bàn biên giới khó khăn như xã Bình Hòa.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương tỉnh Tây Ninh đã phát biểu trao đổi, làm rõ, giải đáp những vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Long An Lê Công Đỉnh thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của người dân địa phương.

Liên quan đến vấn đề giao thông, ông Lê Công Đỉnh cho biết, tỉnh đã có chủ trương xây dựng đường song hành Quốc lộ 62 và phấn đấu khởi công vào cuối quý 3, đầu quý 4 năm nay. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện.

Về thu hút đầu tư, khu vực Mộc Hóa-Kiến Tường hiện có Khu kinh tế cửa khẩu, trong đó có Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Địa phương đang tập trung thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người lao động, tuy nhiên để làm được điều này, hạ tầng giao thông, đặc biệt là Quốc lộ 62 cần được ưu tiên đầu tư nâng cấp.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; đồng thời tăng cường giám sát nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chuyển 60 phần quà của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao tặng các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi phần quà trị giá 1,3 triệu đồng. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cũng hỗ trợ thêm 60 phần quà, mỗi phần quà 500.000 đồng, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên người dân ổn định cuộc sống./.

