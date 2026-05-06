Đề xuất sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Chính phủ vừa thông qua đề xuất bổ sung dự án sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng vào chương trình lập pháp năm 2026, nhằm hoàn thiện chính sách và tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 119/NQ-CP, Chính phủ thống nhất bổ sung dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 vào Chương trình lập pháp năm 2026. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/5/2026.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Nội vụ được giao thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung trình.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ có trách nhiệm chủ động báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định; phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan liên quan triển khai xây dựng dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Bộ Nội vụ, qua rà soát, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng hiện hành còn một số nội dung chưa phù hợp với cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ cũng như mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cùng với đó, quá trình tổng kết thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định còn phát sinh vướng mắc trong quá trình áp dụng, nhất là liên quan đến việc xác định tiêu chí đối với các trường hợp được xem xét công nhận là người có công.

Cụ thể, việc xác định tiêu chí trong các trường hợp hy sinh, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân; ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội; hoặc trường hợp thương binh chết do vết thương tái phát còn gặp khó khăn trong thực tiễn.

Ngoài ra, một số quy định hiện hành vẫn sử dụng các tiêu chí mang tính định tính như “không thể cứu chữa kịp thời”, “đặc biệt dũng cảm”, dẫn đến lúng túng trong quá trình xác định và áp dụng, ảnh hưởng đến việc giải quyết chính sách.

Trên cơ sở đó, việc sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh được đánh giá là cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước trong giai đoạn hiện nay, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Việc hoàn thiện Pháp lệnh cũng hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần đối với các đối tượng chính sách, bảo đảm công bằng, minh bạch trong quá trình xét duyệt và thụ hưởng chính sách.

Dự án Pháp lệnh sau khi được bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026 sẽ tiếp tục được các cơ quan chức năng nghiên cứu, hoàn thiện và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét theo quy định./.

