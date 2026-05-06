Cà Mau: Kiểm tra sau sự cố lật thuyền chở khách, các bến đều không phép

Ngày 6/5, Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau phối hợp với đơn vị chức năng, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Cà Mau) và Ủy ban Nhân dân xã Hưng Hội kiểm tra, khảo sát tại hai bến thuyền (đò) chở khách vào chùa Hưng Thiện sau sự cố thuyền chở khách du lịch bị lật úp do va vào gốc cây ven sông Nước Mặn-Phú Tòng.

Báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc lật thuyền (đò) chở khách hành hương tham quan chùa Hưng Thiện (ấp Phú Tòng, xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau), ông Trương Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Hội cho biết, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 2/5/2026, tại khu vực sông trước nhà ông V.V.D (ngụ ấp Phú Tòng, xã Hưng Hội), một chiếc thuyền (đò) chở khách, do ông N.V.G (48 tuổi, ngụ ấp Cả Vĩnh, xã Hưng Hội) làm chủ, giao cho ông L.V.S (41 tuổi, ngụ khóm 10, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) chạy thuê điều khiển.

Trên tàu chở 14 du khách hành hương, đi từ cống Nước Mặn vào chùa Hưng Thiện (mẹ Đông Hải) tham quan. Trong quá trình di chuyển, không may thuyền bị vướng vào gốc cây trên sông và bị lật hành khách rơi xuống sông.

Khi phát hiện vụ việc nhiều người dân địa phương và lực lượng Công an xã đang tuần tra khu vực chùa Hưng Thiện nhanh chóng hỗ trợ đưa nhóm du khách vào bờ an toàn.

Vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng 22 triệu đồng. Sau khi sự việc xảy ra hai bên tự thỏa thuận khắc phục thiệt hại.

Nhận được thông tin, Công an xã Hưng Hội phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an tỉnh Cà Mau tiến hành xác minh làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện là ông N.V.G với hành vi vi phạm “Giao người không đủ điều kiện về chứng chỉ chuyên môn không phù hợp theo quy định; Sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực,” được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 20 và điểm a, khoản 6, Điều 15 Nghị định 139/2021/NĐ-CP.

Ngoài ra, Phòng PC08 Công an tỉnh cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L.V.S với hành vi vi phạm “Sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hết hiệu lực; chở vượt quá sức chở người của phương tiện chở người,” được quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 22 và khoản 1, Điều 32 Nghị định 139/2021/NĐ-CP.

Tại buổi làm việc, đại diện Công an xã Hưng Hội cho biết, về hoạt động đưa, rước khách bằng đường thủy nội địa tại hai cống Cả Vĩnh (ấp Cả Vĩnh) và cống Nước Mặn (ấp Nước Mặn), xã Hưng Hội, tất cả các bến đò hoạt động tại hai cống nêu trên đều mang tính chất tự phát, không có giấy phép hoạt động.

Hiện, có 23 chủ sở hữu với tổng cộng 38 phương tiện đang hoạt động. Hầu hết, các chủ tàu chưa đăng ký, đăng kiểm phương tiện, giấy phép hoạt động do các tàu đã thay đổi kết cấu, nâng cấp máy chạy với công suất lớn trong khi các tiêu chuẩn về tàu không được đảm bảo và trong quá trình đưa, đón khách ra, vào chùa Hưng Thiện, các tàu thường xuyên chạy với tốc độ cao, hầu như không trang bị các trang thiết bị bảo hộ như: áo phao, hộp y tế, phao cứu hộ... tiềm ẩn nhiều phức tạp nếu xảy ra tai nạn, lật tàu.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Hội cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị, chức năng liên quan, Ban dân chánh ấp tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động chủ phương tiện (chủ tàu), lái tàu... chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, nhất là liên quan đến lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Đồng thời, trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã sẽ bố trí, sắp xếp bến bãi bảo đảm đúng quy định để tạo sinh kế cho người dân sinh sống xung quanh khu vực hai cống Cả Vĩnh và cống Nước Mặn.

Đại tá Bùi Trung Kiên, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Cà Mau) cho biết, sẽ chỉ đạo lực lượng Cảnh sát đường thủy phối hợp với Công an xã Hưng Hội kiểm tra, lập danh sách tất các chủ phương tiện và đề nghị cung cấp các giấy tờ liên quan đến điều kiện hoạt động đường thủy, có bản hướng dẫn du khách ra vào chùa Hưng Thiện.

Sau khi làm việc với các chủ phương tiện, lực lượng sẽ hướng dẫn người dân thực hiện hoàn thiện thủ tục hoạt động theo đúng quy định; tuyên truyền, cho làm cam kết không vi phạm an toàn giao thông đường thủy.

“Nếu còn cố tình vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm các lái tàu đưa, đón khách ra, vào chùa không đủ điều kiện hoạt động, chạy quá tốc độ, gây mất trật tự an toàn giao thông,” đại tá Bùi Trung Kiên nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Bằng, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau đề xuất lập Tổ Điều hành, quản lý tại bến đò, khi phương tiện muốn đưa đón khách phải có đầy đủ các điều kiện như: đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển phương tiện phải có chứng chỉ chuyên môn, đồng thời trang bị áo phao, dụng cụ nổi theo quy định… khi hành khách xuống đò phải mặc áo phao và trước khi xuất bến phải thông qua Tổ điều hành này để quản lý. Chính quyền địa phương cần rà soát, tính toán phương án hỗ trợ sinh kế đối với những trường hợp không đủ điều kiện để tham gia hoạt động đưa đón khách./.

