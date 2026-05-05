Chấn chỉnh an toàn đường thủy sau vụ lật thuyền chở du khách viếng Mẹ Đông Hải

Ngày 5/5, ông Nguyễn Thanh Bằng, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trước thông tin về vụ việc lật thuyền chở khách viếng chùa Hưng Thiện, xã Hưng Hội vào ngày 2/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau giao xã Hưng Hội tổ chức kiểm tra, làm rõ vụ việc nêu trên và các hoạt động đưa, đón khách bằng đường thủy nội địa tại khu vực.

Đồng thời, địa phương kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), không để xảy ra sự việc tương tự.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung rà soát, tăng cường công tác quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn; chấn chỉnh, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm (nếu có).

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa 2/5, nhóm du khách trên 10 người đã thuê thuyền để vào chùa Hưng Thiện (tọa lạc ấp Phú Tòng, xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau) hành hương và tham quan.

Trong lúc di chuyển vào chùa, chiếc thuyền không may va vào gốc cây ven sông rồi bị lật, khiến các hành khách rơi xuống nước.

Ngay sau sự việc xảy ra, Công an xã Hưng Hội phối hợp lực lượng An ninh trật tự cơ sở cùng người dân địa phương nhanh chóng tổ chức cứu hộ, đưa toàn bộ du khách vào bờ an toàn.

Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Văn Chinh (người dân địa phương, ngụ ấp Phú Tòng, xã Hưng Hội) cho biết, ông và nhiều người dân địa phương đã cùng tham gia hỗ trợ cứu vớt các hành khách trên thuyền bị lật vào trưa 2/5.

Ông Chinh kể: “Thời điểm xảy ra vụ việc vào buổi trưa, vị trí chiếc thuyền bị lật gần đoạn đường cong, cách chùa Hưng Thiện 1 đoạn đường. Khi đó, chiếc ghe bị lật chạy sát bờ sông để tránh chiếc ghe ngược chiều, nhưng không may va vào gốc cây đã cưa ngọn ven sông dẫn đến bị lật úp. Ngay sau đó, mọi người đã cùng nhau ứng cứu kịp thời.”

Chùa Hưng Thiện (xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau) là một trong những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng tại Cà Mau, được nhiều người biết đến với tượng Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát (Mẹ Đông Hải) cao hơn 43m, là một trong những công trình Phật giáo quy mô lớn ở khu vực miền Tây.

Đây cũng là một trong những địa điểm du lịch thu hút hàng ngàn lượt du khách đến tham quan, chiêm bái vào các dịp lễ, Tết hằng năm.

Việc đảm bảo an toàn cho du khách khi vào tham quan tại chùa Hưng Thiện bằng đường bộ và đường thủy cũng là vấn đề được các cấp, các ngành tỉnh Cà Mau quan tâm, chú trọng trong thời gian qua.

Vụ việc vừa qua càng khiến công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng cho du khách khi tham gia lưu thông đường thủy đến tham quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh càng được các cấp chính quyền tỉnh Cà Mau chú trọng./.

