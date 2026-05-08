Quảng Trị: Hàng chục người dân sập “bẫy” visa Canada

Tin vào những lời quảng cáo “đậu visa 100%,” “xuất cảnh nhanh,” “xem World Cup kết hợp lao động tại Canada,” hàng chục người dân ở Quảng Trị đã vay ngân hàng, cầm cố tài sản, chuyển cho một công ty dịch vụ hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng.

Thế nhưng thay vì tấm vé sang Canada như kỳ vọng, nhiều người chỉ nhận lại hình ảnh visa và hộ chiếu bị nghi làm giả trước khi những người đứng ra nhận tiền bất ngờ biến mất.

Vụ việc đang được Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp nhận, xác minh điều tra theo đơn tố cáo của nhiều bị hại.

Điểm chung của nhiều nạn nhân trong vụ việc là đều tin vào những lời quảng cáo hấp dẫn như “bao đậu visa,” “xuất cảnh nhanh,” “không cần lo thủ tục,” trong khi sẵn sàng giao số tiền rất lớn thông qua giấy viết tay hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân.

Theo phản ánh của các bị hại, các đối tượng đã đánh trúng tâm lý muốn nhanh chóng ra nước ngoài lao động, đổi đời hoặc kết hợp du lịch, xem FIFA World Cup 2026 tại Canada. Để tạo lòng tin, nhóm này xây dựng quy trình khá bài bản như thuê văn phòng, ký hợp đồng, viết giấy nhận tiền, đưa khách ra Hà Nội phỏng vấn, lăn tay và gửi hình ảnh visa, hộ chiếu qua Zalo nhằm tạo cảm giác hồ sơ đang được xử lý hợp pháp.

Nhiều người cho biết dù được yêu cầu chuyển hàng trăm triệu đồng vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản công ty nhưng vẫn không nghi ngờ vì tin vào các cam kết “đậu visa 100%.”

Có gia đình phải vay ngân hàng, cầm cố tài sản, vay mượn người thân để gom tiền với hi vọng sang Canada đổi đời. Khi phát hiện bị lừa, nhiều người rơi vào cảnh nợ nần, áp lực lãi vay chồng chất, bế tắc.

Theo các chuyên gia pháp lý, thủ đoạn của nhóm người bị tố cáo có dấu hiệu được chuẩn bị kỹ lưỡng và mang tính tổ chức. Từ việc lập công ty, thuê văn phòng, ký hợp đồng, thu tiền nhiều đợt đến đưa khách ra Hà Nội phỏng vấn, lăn tay và gửi hình ảnh visa qua mạng xã hội đều nhằm tạo cảm giác hồ sơ đang được xử lý hợp pháp. Việc liên tục hẹn ngày xuất cảnh rồi thay đổi vào phút cuối được cho là cách kéo dài thời gian để bị hại tiếp tục chuyển tiền.

Ghi nhận của phóng viên, nhiều ngày qua, trước trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cung ứng Dịch vụ Visa Toàn cầu ATH tại số 1 Phan Bội Châu (phường Đồng Hới) liên tục có người dân tìm đến yêu cầu gặp bà Lương Thị Ngọc Ánh và ông Hồ Sơn Thành để đòi lại tiền. Tuy nhiên, cả hai người này đều không xuất hiện, điện thoại không thể liên lạc. Được biết, địa điểm đặt văn phòng công ty là mặt bằng thuê lại của người dân.

Theo chủ nhà, hợp đồng thuê đã hết hạn nhưng đại diện công ty bất ngờ rời đi, không thanh toán tiền thuê còn lại và cũng không thực hiện việc thanh lý hợp đồng theo thỏa thuận. Hiện văn phòng luôn trong tình trạng đóng cửa, không có người làm việc.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cung ứng Dịch vụ Visa Toàn cầu ATH nhận giữ tiền của khách hàng để làm visa đi Canada. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Theo phản ánh của các nạn nhân , Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cung ứng Dịch vụ Visa Toàn cầu ATH (số 1 Phan Bội Châu, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) đã sử dụng nhiều hình thức tư vấn, cam kết và tạo dựng lòng tin nhằm khiến người dân tin rằng doanh nghiệp có khả năng đưa lao động và khách du lịch sang Canada hợp pháp.

Không chỉ dụ dỗ người dân bằng chương trình lao động và du học, các đối tượng còn lợi dụng thông tin FIFA World Cup 2026 được tổ chức tại Canada để mời chào khách đi du lịch kết hợp xem bóng đá; qua đó đánh vào tâm lý muốn trải nghiệm sự kiện thể thao lớn kết hợp tìm kiếm cơ hội việc làm, định cư ở nước ngoài.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với những người có nhu cầu đi lao động, du học hoặc du lịch nước ngoài nhưng thiếu kiểm chứng thông tin, tin vào các lời quảng cáo “bao đậu visa,” “đi nhanh,” “thủ tục đơn giản.”

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần kiểm tra kỹ tư cách pháp lý, giấy phép hoạt động của doanh nghiệp và tuyệt đối thận trọng khi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo tinh vi./.

