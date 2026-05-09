Thu giữ gần 500 sản phẩm nghi giả nhãn hiệu thời trang quốc tế

Trong quá trình triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 38, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tiếp tục phát hiện lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại Hà Nội.

Cụ thể, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh Phan Thị Hiền tại số 102 phố Nhổn, TDP số 15, phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang bày bán 464 sản phẩm thời trang các loại gồm giày, dép, túi xách, quần áo, dây thắt lưng, mũ, tất… mang dấu hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng như NIKE, ADIDAS, GUCCI, LOUIS VUITTON, BURBERRY, DIOR, HERMES, PUMA, LACOSTE và DOLCE&GABBANA.

Lô hàng gồm 34 chủng loại, toàn bộ đều chưa qua sử dụng, có tổng giá trị theo giá niêm yết tại cửa hàng hơn 148 triệu đồng. Tuy nhiên, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên. Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng nhận định các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng hóa để phục vụ việc xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, hình ảnh và thông tin sản phẩm đã được gửi tới đại diện chủ sở hữu các nhãn hiệu liên quan để phục vụ việc giám định, xác định hàng thật – hàng giả.

Việc đẩy mạnh kiểm tra và xử lý các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm nhằm triển khai có hiệu quả Công điện hỏa tốc số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và Quyết định số 1098 ngày 08/5/2026 của Bộ Công Thương về Cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trước đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng đã kiểm tra cơ sở kinh doanh PHAM LUXU tại số 27 phố Tây Sơn, phường Kim Liên, Hà Nội, phát hiện 140 sản phẩm mang nhãn hiệu BURBERRY và GUCCI có dấu hiệu giả mạo, với tổng trị giá hàng hóa gần 100 triệu đồng.

Hiện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đang tiếp tục tăng cường rà soát địa bàn, kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt đối với nhóm hàng tiêu dùng, thời trang, mỹ phẩm và các mặt hàng có nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cao./.

Hải quan đồng loạt triển khai biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại Cục Hải quan cho biết thời gian qua, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục diễn biến phức tạp, trở thành vấn nạn nhức nhối tại Việt Nam.

​

​