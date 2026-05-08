Truy bắt thành công nhiều đối tượng truy nã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Trong tháng 4/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an các địa phương đã liên tiếp bắt giữ và vận động đầu thú nhiều đối tượng truy nã về các tội danh đánh bạc, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 13/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường Lái Thiêu vận động thành công đối tượng Vũ Văn Cư, sinh ngày 6/1/1984, thường trú tại Tổ 1, ấp Đồng Sặc, phường Bình Cơ, Thành phố Hồ Chí Minh ra đầu thú. Đối tượng bị truy nã theo quyết định số 3634G/QĐTN – VPCQCSĐT ngày 21 tháng 7 năm 2024 về tội danh tham gia đánh bạc.

Hai ngày sau, ngày 15/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an Đồn Tân Sơn Nhất bắt giữ hai đối tượng truy nã. Thứ nhất, bà Nguyễn Thị Tố Nga, sinh ngày 02/11/1971, thường trú tại số 66 Simon Avenue, Rowville, Victoria 3178, Australia, bị truy nã theo quyết định số C11365/QĐTN – CSKT ngày 29/08 năm 2025 về tội danh vận chuyển tiền trái phép qua biên giới. Thứ hai, ông Nguyễn Văn Hùng, sinh ngày 04/07/1968, cùng địa chỉ thường trú tại Australia, bị truy nã theo quyết định số C11366/QĐTN – CSKT ngày 29/08/2025 cũng về tội danh vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Các đối tượng đánh bạc bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Tiếp đó, ngày 17/4/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an xã Bà Điểm xác minh truy bắt đối tượng Đặng Văn Bảo, sinh ngày 26/10/1996, thường trú tại ấp Phú Thu, xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang theo quyết định truy nã số 01/QĐTN – VPCQCSĐT ngày 04/04/2023 của Công an tỉnh An Giang về tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi bắt giữ, đối tượng được bàn giao cho Công an tỉnh An Giang xử lý.

Ngày 18/4/2026, lực lượng chức năng phối hợp với Công an phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Hòa, sinh ngày 01/01/1985, thường trú tại xã Phú Hữu, thành phố Cần Thơ theo quyết định truy nã số A0374/QĐTN – VPCQCSĐT ngày 08/01/2026 về tội danh đánh bạc.

Đến ngày 22/4/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh truy bắt đối tượng Bùi Thống Nhất, sinh ngày 28/10/1976, thường trú tại 82/11, đường Tân Long, khu phố Tân Long, phường Vĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định truy nã số 5523/QĐTN – VPCQCSĐT ngày 23/03 năm 2026 của Công an tỉnh Đồng Nai về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng sau đó được bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Nai xử lý.

Những chiến công trên cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh với Công an các địa phương, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật./.

