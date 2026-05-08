Khởi tố 6 đối tượng làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng tại Hà Tĩnh

Ngày 8/5, lãnh đạo Công an Hà Tĩnh cho biết Cơ quan An ninh điều tra vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê duyệt, chấp thuận.

Các bị can bị khởi tố bao gồm Lê Đăng Liêu (sinh năm 1985, Giám đốc Công ty Cổ phần Hathaco); Lê Văn Hùng (sinh năm 1983), Bùi Đình Dũng (sinh năm 1988), Lê Mạnh Hùng (sinh năm 1981), Nguyễn Văn An (sinh năm 1994) và Nguyễn Duy Mạnh (sinh năm 1987) cùng là nhân viên Công ty Cổ phần Hathaco.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh phát hiện tại một số dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động làm giả các kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, thanh quyết toán công trình.

Đây là lĩnh vực gây ảnh hưởng trực tiếp đến kỹ thuật, chất lượng an toàn công trình, việc sử dụng nguồn vốn đầu tư và công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động xây dựng.

Sau thời gian tập trung điều tra, xác minh, thu thập cứ, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã làm rõ các sai phạm có liên quan đến hoạt động làm giả các kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng tại nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh liên quan đến Công ty Cổ phần Hathaco và một số tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các bị can đã cấu kết, thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn giấy kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan An ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) đang tiếp tục mở rộng điều tra, rà soát toàn diện các công trình, dự án có dấu hiệu liên quan, đấu tranh làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

