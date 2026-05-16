Hải Phòng: Khởi tố ca sỹ Miu Lê về hành vi tổ chức sử dụng ma túy

Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (nghệ danh là ca sỹ Miu Lê) do có hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.”

Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải đã kiểm tra khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2, Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Vũ Khương An (sinh năm 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh); Trần Đức Phong (sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (sinh năm 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng); Trần Minh Trang (sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội); Vũ Thái Nam (sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) và Lê Ánh Nhật, nghệ danh là ca sỹ Miu Lê (sinh năm 1991, trú tại phường Nhiên Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh).

Qua kiểm tra, các đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Tiếp đó, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp Cơ sở lưu trú Titibeach thuộc khu vực bãi tắm Tùng Thu. Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 5,35 gram ketamine; 0,40 gram ketamine và cocaine cùng một số dụng cụ, đồ vật liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy;” khởi tố bị can đối với: Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy;” khởi tố Đoàn Thị Thúy An về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy,” đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam các đối tượng.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ và tạm giữ hình sự đối với Đặng Huy Việt (sinh năm 1984, trú tại 14/260 Tân Mai, phường Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy.”

Tiếp tục củng cố chứng cứ, đấu tranh với các đối tượng liên quan, đến ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Ánh Nhật và Vũ Khương An về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy;” đồng thời, khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang về hành vi “Không tố giác tội phạm.”

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tử hình nữ DJ cầm đầu đường dây sản xuất “nước vui” chứa ma túy Tòa xác định bi cáo Nguyễn Thị Hoài (còn gọi là Hoài DJ) là chủ mưu, cùng đồng phạm mua bán, tàng trữ 108kg ma túy nên phải chịu mức án cao nhất.