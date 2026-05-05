Xã hội

Pháp luật

Quảng Trị: Xông vào phòng trực ban, chém trọng thương cán bộ Công an phường

Đối tượng N.V.H xông vào Phòng trực ban hình sự, Công an phường Ba Đồn, dùng rựa chém liên tiếp vào vùng đầu, bàn chân phải và gót chân trái của Đại úy H.T.H đang làm nhiệm vụ trực ban.

Tá Chuyên
Đối tượng N.V.H bị khống chế sau khi tấn công cán bộ Công an phường. (Ảnh: TTXVN phát)
Đối tượng N.V.H bị khống chế sau khi tấn công cán bộ Công an phường. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 5/5, tại trụ sở Công an phường Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị), một đối tượng mang theo một cây rựa bất ngờ xông vào Phòng trực ban hình sự, chém trọng thương một cán bộ Công an đang làm nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng và thu giữ hung khí.

Cụ thể, vào khoảng 12 giờ 40 phút ngày 5/5, đối tượng N.V.H (sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại Tổ dân phố Thủy Sơn, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) đã mang theo một cây rựa (dao có lưỡi dày, nặng) dài khoảng 80cm xông vào Phòng trực ban hình sự, Công an phường Ba Đồn.

Tại đây, đối tượng N.V.H đã dùng rựa chém liên tiếp vào vùng đầu, bàn chân phải và gót chân trái của Đại úy H.T.H đang làm nhiệm vụ trực ban hình sự.

ttxvn-quang-tri-khong-che-bat-giu-doi-tuong-tan-cong-can-bo-cong-an-phuong-5242.jpg
Đại úy H.T.H được cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam-Cuba Đồng Hới. (Ảnh: TTXVN phát)

Hậu quả, Đại úy H.T.H bị thương nặng, trong đó 1/3 bàn chân phải bị đứt lìa.

Nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam-Cuba Đồng Hới.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp, kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng, đồng thời thu giữ hung khí gây án.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#chém trọng thương #Phòng trực ban hình sự #Công an phường Ba Đồn Quảng Trị
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội-Chi nhánh số 3 hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính. (Ảnh: TTXVN phát)

Đổi mới tư duy làm luật và kỷ luật thực thi

Cải cách thể chế phải là một quá trình đồng bộ để thể chế hóa kịp thời các nghị quyết của Đảng; đồng thời nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, nhất là đổi mới tư duy làm luật và kỷ luật thực thi.