Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng dùng dao chém gia đình nhà vợ do mâu thuẫn

Ngày 18/4, Công an xã Nam Ban Lâm Hà, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Xuân Bình (sinh năm 1990, trú thôn Quang Trung 2, xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích cho các thành viên trong gia đình vợ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 2/3, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Xuân Bình đánh vợ là chị N.T. và đuổi 3 mẹ con ra khỏi nhà. Sau đó, gia đình bà H.T.T. - mẹ ruột chị N.T. - đã đón 3 mẹ con về nhà tại thôn Đông Anh 2, xã Nam Ban Lâm Hà để ở tạm.

Đến tối 11/4, Bình bất ngờ xông vào nhà bà H.T.T để tiếp tục hành hung vợ.

Khi cha và mẹ vợ vào can ngăn, Bình rút dao bầu mang theo bên người, xông vào chém các thành viên trong gia đình vợ.

Hậu quả, bà H.T.T. bị nhiều vết thương hở, phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có các cháu nhỏ, khiến cả gia đình hoảng loạn.

Nhận được tin báo, lực lượng an ninh cơ sở và Công an xã Nam Ban Lâm Hà đã có mặt tại hiện trường, khống chế và bắt giữ Bình. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ./.

