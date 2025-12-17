Gia Lai: Vận động, tiếp nhận 2 đối tượng “cố ý gây thương tích” ra đầu thú

Liên quan đến vụ việc có dấu hiệu “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại quán nhậu BBQ Ok Zui, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai vào rạng sáng 17/12, Công an phường Diên Hồng đã vận động, tiếp nhận 2 đối tượng liên quan ra đầu thú.

Công an phường Diên Hồng thông tin khoảng 4 giờ 10 phút ngày 17/12, đơn vị nhận được tin báo của Trực ban 113 về vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại quán nhậu BBQ Ok Zui, thuộc Tổ dân phố 3, phường Diên Hồng.

Công an phường đã báo cáo chỉ huy, huy động lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, xử lý vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, khoảng 4 giờ 5 phút cùng ngày, có 2 nam thanh niên mang theo dao, mã tấu xông vào quán nhậu BBQ Ok Zui, truy đuổi và gây thương tích cho một số người. Hậu quả là 1 người tử vong, 3 người bị thương, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an phường Diên Hồng đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng xác minh, truy xét nóng các đối tượng liên quan.

Đến 10 giờ 45 phút cùng ngày, Công an phường Diên Hồng đã vận động và tiếp nhận 2 đối tượng thực hiện hành vi phạm tội ra đầu thú.

Đối tượng Phan Văn Hòa. (Ảnh: TTXVN phát)

Hai đối tượng gồm Phạm Văn Thuận (sinh năm 1995) và Phan Văn Hòa (sinh năm 2001), trú cùng tại làng Jut 1, xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai.

Các đối tượng đã thừa nhận hành vi liên quan đến vụ việc xảy ra tại quán nhậu BBQ Ok Zui.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng 17/12, tại khu vực quán nhậu trên đường Hùng Vương, phường Diên Hồng, hai nhóm thanh niên cùng ngồi nhậu thì xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi rời khỏi quán, một số đối tượng quay lại, mang theo hung khí nguy hiểm tấn công nhiều người trong quán.

Vụ việc khiến anh M.V.H.N. (sinh năm 2007, trú tại phường Hội Phú) bị thương nặng và tử vong. Ba nạn nhân khác bị đa chấn thương, đang được cấp cứu, điều trị tại cơ sở y tế ở tỉnh.

Hiện Công an phường Diên Hồng đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đấu tranh, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý./.

