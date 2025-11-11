Cà Mau: Bắt đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên tàu cá

Đồn Biên phòng Gành Hào, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, thông tin sáng 11/11, đơn vị đã bắt giữ và đang phối hợp với lực lượng chức năng xử lý đối tượng bị truy nã trốn trên tàu cá.

Trước đó, vào lúc 4 giờ 15, ngày 11/11, Trạm kiểm soát Biên phòng Gành Hào (Đồn Biên phòng Gành Hào) thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát tàu cá BL-93835-TS do ông Lê Thanh Tùng (sinh năm 1969, ấp 1, xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng, chủ tàu cá là ông Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1981, trú ấp 1, xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau). Trên tàu lúc đó có 4 thuyền viên.

Quá trình kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên tàu có đối tượng Nguyễn Văn Đậm (ngày sinh 1987, ở ấp Phước Thắng, xã Định Thành, tỉnh Cà Mau) là đối tượng bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích.”

Theo Trung tá Phạm Thành Nhân, chính trị viên Đồn Biên phòng Gành Hào, ngay sau khi phát hiện, lực lượng Đồn Biên phòng Gành Hào đã khống chế, bắt giữ đối tượng, đưa về đồn để điều tra, xác minh.

Đồn Biên phòng Gành Hào đang tiến hành các thủ tục bàn giao cho Công an xử lý theo quy định của pháp luật./.

