An Giang: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người

Chiều 7/8/2025, Phan Thiên Phước - đối tượng giết người do mâu thuẫn băng nhóm - đã bị các trinh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Tân Hòa, tỉnh Vĩnh Long.

Văn Sĩ-Tiến Tầm
Đối tượng Phan Thiên Phước. (Ảnh: TTXVN phát)
Chiều 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt và di lý đối tượng Phan Thiên Phước (sinh năm 2001, cư trú tại xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang) từ tỉnh Vĩnh Long về địa phương.

Phan Thiên Phước là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang (cũ) ra Quyết định truy nã đặc biệt về tội “Giết người.”

Theo kết quả điều tra, do có mâu thuẫn từ trước giữa nhóm Rạch Giá do Trương Em cầm đầu với nhóm Rạch Sỏi gồm Phan Thiên Phước cùng nhiều đối tượng khác, trưa 29/7/2022, Trương Em nhắn tin thách thức đánh nhau với Phước.

Lúc này, Phước và Trương Em rủ thêm nhiều đối tượng trong nhóm chuẩn bị dao tự chế, kiếm, chĩa, bom xăng … để giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 30/7/2022, khi phát hiện nhóm Trương Em đến khu vực vòng xoay Nguyễn Thiện Thuật thì nhóm Phan Thiên Phước xông ra từ nhiều hướng khiến nhóm Trương Em bỏ chạy.

Lúc này, Đỗ Phú Hưởng (sinh năm 2002, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) không kịp lên xe bỏ chạy đã bị các đối tượng trong nhóm của Phước dùng dao tự chế và chĩa đâm, chém nhiều nhát vào người.

Khi thấy Hưởng nằm bất động, cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường. Hưởng được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cấp cứu, điều trị kịp thời. Sau thời gian điều trị, Hưởng xuất viện với tỷ lệ thương tật 51%.

Trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án, Phan Thiên Phước đã bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 7/2/2025, Cơ quan Công an ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Phan Thiên Phước về tội “Giết người.”

Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, chiều 7/8/2025, Phước đã bị các trinh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Tân Hòa, tỉnh Vĩnh Long./.

(TTXVN/Vietnam+)
#An Giang #Giêt người #truy nã đặc biệt An Giang
