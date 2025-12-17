Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng giả vờ mua vàng rồi cướp dây chuyền

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, Công an phường An Tịnh vừa phối hợp cùng người dân địa phương kịp thời bắt giữ đối tượng vào tiệm vàng trên địa bàn giả vờ mua vàng rồi cướp bỏ chạy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng 17/12, một nam thanh niên đã đến tiệm vàng K. N. D (phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh) để hỏi mua vàng.

Trong quá trình giao dịch, nhân viên của tiệm vàng đưa cho người thanh niên này một sợi dây chuyền vàng 18K để xem và lựa chọn.

Lợi dụng sơ hở của nhân viên, đối tượng đã cầm sợi dây chuyền vàng bỏ chạy nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh khu vực tiệm vàng đã nhanh chóng phối hợp cùng Công an phường An Tịnh tổ chức truy đuổi, khống chế và bắt giữ thành công đối tượng cùng tang vật.

Đối tượng gây án được xác định là Huỳnh Văn Hiếu (sinh năm 1997, thường trú tại xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp); tang vật đối tượng này cướp là dây chuyền vàng 18K có trọng lượng 3 chỉ 3 phân 4,4 ly.

Công an phường An Tịnh (Tây Ninh) đã biểu dương tinh thần cảnh giác và tích cực hỗ trợ của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm./.

