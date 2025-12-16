Tây Ninh: Xử lý nhóm người tổ chức giăng lưới bẫy chim én trong đêm

Ngày 16/12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan xác minh, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật đối với nhóm đối tượng tổ chức bẫy bắt chim én trái phép.

Theo thông tin ban đầu, lúc 21 giờ 30 ngày 15/12, Hạt Kiểm lâm Khu vực 2 nhận được tin báo của người dân về việc tại khu vực gần khu dân cư Chàng Riệc có 7 đối tượng đang tổ chức bẫy bắt chim én trái phép.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Hạt Kiểm lâm khu vực 2 đã khẩn trương phối hợp với Công an xã Tân Lập, Công an xã Tân Biên, Đồn Biên phòng Chàng Riệc và Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát tiến hành kiểm tra khu vực theo tin báo. Thời gian kiểm tra được triển khai liên tục từ 22 giờ ngày 15/12 đến 1 giờ ngày 16/12.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản kiểm tra hiện trường và tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm gồm: 1.500 cá thể chim én còn sống; 7 xe môtô các loại; 1 xe cù kéo tay; khoảng 50kg lưới dùng để giăng bẫy bắt chim.

Hiện Hạt Kiểm lâm khu vực 2 đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để xác minh, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định.

Trước đó, Kiểm lâm Tây Ninh đã triển khai thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, xử lý góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, nguồn lợi thủy sản.

Qua đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động người dân không săn bắt, mua bán, nuôi nhốt, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã, không sử dụng phương pháp khai thác thủy sản mang tính tận diệt. Kết quả, ngành kiểm lâm đã tiếp nhận 18 cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp.

Đồng thời, Chi cục Kiểm lâm cũng phối hợp với Công an tỉnh và các lực lượng chức năng tổ chức nhiều đợt kiểm tra, tuần tra tại cơ sở nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã và địa bàn trọng điểm, qua đó kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý hành vi vi phạm, góp phần răn đe, phòng ngừa vi phạm tái diễn

Kết quả, lực lượng chức năng đã triển khai 354 đợt tuần tra với 837 lượt người tham gia, phát hiện và xác minh 31 trường hợp vi phạm; tang vật vi phạm gồm 66 cá thể chim hoang dã, 4.660m2 lưới tàng hình, 4 lồng chim, 7 loa, 3 máy kích điện và 5 bình ắc quy...

Bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm duy trì và công khai số điện thoại tiếp nhận tin báo, tố giác của người dân; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, khu rừng, khu vực sông, hồ, tiếp tục phát động phong trào quần chúng tham gia tố giác, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về động vật hoang dã; vận động người dân không săn, bắn, bẫy bắt các loài động vật hoang dã, chim di cư.

Thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh tiếp tục triển khai quyết liệt biện pháp nghiệp vụ; tăng cường phối hợp liên ngành; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động và đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ động vật hoang dã, nguồn lợi thủy sản và giữ vững an ninh môi trường trên địa bàn./.

