Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 2543/QĐ-TTg ngày 21/11/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cụ thể, hỗ trợ 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk (trong đó tỉnh Khánh Hòa 200 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 200 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk 150 tỷ đồng) để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 18072/BTC-NSNN ngày 20/11/2025.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (21/11/2025).

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề các lồng bè nuôi trồng thủy sản tại xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 6 giờ 30 ngày 21/11, mưa lũ, sạt lở làm 52 người chết, mất tích, trong đó 43 người chết (Huế 2 người, Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 5 người, Đắk Lắk 16 người, Khánh Hòa 14 người, Lâm Đồng 4 người); 9 người mất tích (Quảng Trị 1 người, Đà Nẵng 2 người, Đắk Lắk 4 người, Khánh Hòa 1 người, Lâm Đồng 1 người).

Về nông nghiệp, 13.071ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại, 2.059ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại; 30.731 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi và 88ha thủy sản thiệt hại.

Ngoài ra, còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông.

Mưa lũ và sạt lở đất đã gây thiệt hại sơ bộ ban đầu khoảng hơn 3.000 tỷ đồng. Các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện rộng tại nhiều phường/xã.

Trước đó, ngày 18/11, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 2514/QĐ-TTg ngày 18/11/2025 hỗ trợ 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho tỉnh Khánh Hòa để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra./.

Mưa lũ, sạt lở ở khu vực miền Trung làm 52 người chết và mất tích Mưa lũ và sạt lở đất ở miền Trung gây thiệt hại sơ bộ ban đầu khoảng hơn 3.000 tỷ đồng; tại các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện rộng tại nhiều phường, xã.