Khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 15/12, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc Hội nghị lần thứ hai.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh đến 2 nhóm nhiệm vụ lớn của thành phố trong thời gian tới.

Trước hết là giải quyết những tồn tại, khắc phục vướng mắc mà thành phố đang phải đối mặt, trong đó đặc biệt là bốn vấn đề mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã gợi ý trong Đại hội Đảng bộ thành phố, gồm tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm không khí và mục tiêu phấn đấu xây dựng một thành phố không ma túy.

Nhóm nhiệm vụ thứ hai là phát huy vai trò, vị thế mới của Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh có quy mô lớn hơn, không gian phát triển rộng hơn, tiềm lực mạnh hơn và nhiều dư địa phát triển hơn với những nhiệm vụ rất lớn. Thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu tàu về kinh tế của cả nước; là trung tâm phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hàng loạt những trung tâm khác, nơi ứng dụng nhiều mô hình mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do.

"Chúng ta có hai nhiệm vụ lớn như vậy và mục tiêu cuối cùng là để làm sao cuộc sống của từng người, từng nhà có chất lượng sống tốt hơn," Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nêu rõ.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Theo ông Trần Lưu Quang, hiện nay thành phố có nhiều thuận lợi từ những cơ chế. Cơ chế, chính sách chung của cả nước ngày càng thông thoáng, phân cấp, phân quyền mạnh hơn, nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm.

Đặc biệt, vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 98/2023/QH15, về cơ chế đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi để Thành phố phát triển. Với điều kiện như vậy, thành phố hoàn toàn có khả năng triển khai và thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ lớn.

Trong bối cảnh có sự thay đổi, sáp nhập các đơn vị hành chính, tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố cần có tư duy mới, cách làm mới phù hợp với thực tiễn.

Nhiệm vụ đặt ra tại hội nghị là rất lớn, do đó, ông Trần Lưu Quang mong muốn các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tích cực thảo luận, đóng góp những ý kiến tâm huyết, đề xuất các ý tưởng sáng tạo, cách làm hiệu quả, nhằm tạo chuyển biến rõ nét ngay từ năm 2026, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là mục tiêu không dễ, song Thành phố hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng sẽ thực hiện được.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp thực hiện trong 5 năm tới nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; cho ý kiến về tình hình kinh tế-xã hội năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026…/.

Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến tin cậy và hấp dẫn của các kỳ lân Chương trình hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Canva tập trung vào đào tạo, lan tỏa kỹ năng và tư duy sáng tạo số cho giáo viên, học sinh, sinh viên, startup và doanh nghiệp vừa và nhỏ...