Bosnia & Herzegovina đánh giá cao vị thế ngày càng tăng của Việt Nam

Bosnia và Herzegovina đánh giá cao những thành tựu phát triển năng động cùng vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, đồng thời luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Đây là lời khẳng định của Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Bosnia & Herzegovina Željko Komšić khi tiếp Đại sứ Việt Nam Bùi Lê Thái trong buổi lễ trình Thư ủy nhiệm, diễn ra ngày 12/12 tại Thủ đô Sarajevo.

Trong không khi thân mật, Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Bosnia & Herzegovina chúc mừng Đại sứ Bùi Lê Thái; gửi lời chào, lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp tới Chủ tịch nước Lương Cường và các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam.

Ông Komšić nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, cũng như ủng hộ những đề xuất hợp tác có lợi cho hai bên; đồng thời bày tỏ tin tưởng vào triển vọng hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Bosnia & Herzegovina chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1996-2026).

Nhà lãnh đạo Bosnia & Herzegovina chúc Đại sứ Bùi Lê Thái hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác, góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực, đồng thời khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bosnia & Herzegovina hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam, nghiên cứu sớm ký các Hiệp định hợp tác song phương nhằm tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc cho quan hệ hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Bùi Lê Thái trân trọng chuyển lời chào và lời chúc sức khỏe, thành công của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt khác của Đảng và Nhà nước Việt Nam tới Ngài Chủ tịch Hội đồng Tổng thống và nhân dân Bosnia và Herzegovina.

Đại sứ Thái bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại một quốc gia có vị trí quan trọng ở khu vực Balkan và khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để góp phần tăng cường và phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa hệ hợp mọi mặt giữa hai nước trong thời gian tới.

Đại sứ Bùi Lê Thái chúc mừng Bosnia & Herzegovina về những thành tựu trong phát triển và hội nhập quốc tế, đặc biệt là việc EU đồng ý khởi động đàm phán kết nạp Bosnia & Herzegovina, và bày tỏ hy vọng quốc gia Nam Âu này sớm trở thành thành viên chính thức của EU.

Đại sứ Bùi Lê Thái khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Bosnia & Herzegovina và mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa hai nước; đề nghị hai nước cần tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao để tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau; đề xuất hai bên phối hợp chặt chẽ để sớm tổ chức Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao; nhất trí với đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Tổng thống xem xét khả năng đàm phán và ký kết một số Hiệp định song phương nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho quan hệ giữa hai nước, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đại sứ Bùi Lê Thái cũng đề nghị hai nước tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc./.

