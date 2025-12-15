Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030./.
Ưu tiên phát triển 10 ngành công nghiệp văn hóa chủ chốt
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chiến lược phát triển 10 ngành công nghiệp văn hóa chủ chốt của Việt Nam đến 2030, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.