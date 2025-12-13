Phái đoàn Liên minh châu Âu tôn vinh thiết kế bền vững của Việt Nam

Toàn cảnh lễ trao giải thưởng. (Ảnh: BTC)

Tối 12/12, tại Di tích lịch sử Văn Miếu/Quốc Tử Giám, Lễ trao Giải thưởng Thiết kế Bền vững EU-Việt Nam (EVSDA) năm 2025 đã diễn ra. Giải thưởng do Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam tổ chức.

Sự kiện năm nay tôn vinh 20 nhóm tác giả với các dự án xuất sắc. Giải Đặc biệt được trao cho 4 dự án gồm: “Phát triển gạch đất gia cố dạng nén - tự chèn xanh hướng để xây dựng nhà ở thân thiện với môi trường, sử dụng vật liệu và nhân lực địa phương, góp phần vào cam kết phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam” (hạng mục Sáng kiến đột phá), “TẠM” (hạng mục Thiết kế sản phẩm), “Voice Gems: 1000 Year Archive” (hạng mục Thiết kế truyền thông) và “Nhà chậu đất” (hạng mục Kiến trúc).

Theo Ban Tổ chức, đại diện 4 nhóm tác giả đoạt Giải Đặc biệt sẽ được trao tặng một tuần lưu trú tại các quốc gia châu Âu, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Cộng hòa Séc, Hà Lan, Thụy Điển và Italy.

Các dự án khác như “BioWraps”, “Chuyến đi của rơm”, “Carbon Craft Eyewear” hay “Mekong Delta” lần lượt được trao Giải Khán giả bình chọn, Giải Thiết kế triển vọng và Giải Dự án xuất sắc.

Trao giải thưởng cho nhóm các tác giả tại 4 hạng mục Sáng kiến đột phá, Kiến trúc, Thiết kế truyền thông và Thiết kế sản phẩm. (Ảnh: BTC)

Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm và dự án được xem là những hình mẫu thuyết phục, cho thấy sức sáng tạo có thể dẫn dắt trách nhiệm với môi trường, tăng cường khả năng thích ứng và kiến tạo các giá trị lâu dài.

Các tác phẩm cũng hưởng ứng chủ đề chính của giải thưởng, lấy cảm hứng từ các yếu tố tự nhiên: Gió - đại diện cho sức sáng tạo và tính độc bản; Nước - biểu trưng cho khả năng thích ứng và tính ứng dụng trong đời sống; Mặt trời - tượng trưng cho tính bền vững và giá trị dài hạn.

Đại sứ EU tại Việt Nam, ông Julien Guerrier, khẳng định giải thưởng là cam kết của Liên minh châu Âu trong việc đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi xanh thông qua hợp tác văn hóa, phát triển nguồn lực và thúc đẩy các ngành công nghiệp bền vững, phù hợp với Hiệp định Hợp tác và Đối tác EU-Việt Nam, cũng như định hướng của Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway).

Đại sứ EU tại Việt Nam, ông Julien Guerrier. (Ảnh: BTC)

Theo ông, phát triển bền vững không chỉ là một thách thức về công nghệ, mà còn là sự chuyển hóa của toàn xã hội - một hành trình đòi hỏi việc định hình lại thói quen, tái hình dung không gian, tái thiết kế sản phẩm và tái định hình lối sống.

“Những hồ sơ tham dự năm nay cho thấy phát triển bền vững không còn là một yếu tố bổ sung, mà đang trở thành một tư duy cốt lõi, một nền tảng và một giá trị chung mà chúng ta cùng hướng tới,” ông Julien Guerrier nhấn mạnh.

Khách mời, du khách tìm hiểu về các dự án, sản phẩm thông qua bảng thuyết minh. (Ảnh: BTC)

Giải thưởng Thiết kế Bền vững EU–Việt Nam (EVSDA) là sáng kiến thuộc Dự án Truyền thông Chiến lược và Ngoại giao Công chúng của Liên minh châu Âu (SCPD), nhằm tôn vinh các nhà thiết kế Việt Nam xuất sắc, những người sử dụng sức mạnh của sáng tạo để thúc đẩy lối sống xanh, tiêu dùng bền vững và sự phát triển hài hòa với môi trường.

Qua đó, EVSDA 2025 góp phần khẳng định vai trò của sáng tạo như một động lực quan trọng cho phát triển bền vững tại Việt Nam, đồng thời trở thành cầu nối giữa các giá trị châu Âu và Việt Nam, làm nổi bật những ý tưởng và cộng đồng sáng tạo đang góp phần định hình một tương lai bền vững hơn./.

