Bộ Công an mở cao điểm bảo đảm an toàn các sự kiện và Đại hội XIV của Đảng

Mục tiêu của đợt cao điểm đặt ra là không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng diễn ra trong năm 2026.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Cục Cảnh sát giao thông vừa ban hành Kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ; các sự kiện lớn của đất nước và các lễ hội đầu năm 2026.

Sáng 12/12/2025, Cảnh sát giao thông các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm.

Thời gian thực hiện trong 3 tháng, từ ngày 15/12/2025 đến 16/3/2026 (tức từ ngày 26/10/2025 đến ngày 28/01/2026 âm lịch).

Mục tiêu đặt ra là không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng diễn ra trong năm 2026./.