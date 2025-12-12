Multimedia

Thành tích ấn tượng của học sinh Việt Nam tại kỳ thi Olympic quốc tế năm 2025

Năm 2025, Việt Nam có 7 đoàn dự thi Olympic quốc tế và khu vực, với 37 lượt học sinh tham gia; tất cả thí sinh đều đoạt giải với 13 Huy chương vàng, 16 Huy chương bạc, 8 Huy chương đồng.

(TTXVN/Vietnam+)
