Thành tích ấn tượng của học sinh Việt Nam tại kỳ thi Olympic quốc tế năm 2025

Việt Nam giành nhiều giải thưởng tại kỳ thi Olympic Toán, Khoa học quốc tế
Tại kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế (IMSO) lần thứ 22, đoàn Việt Nam đạt 3 HCV, 7 HCB và 2 HCĐ ở môn Toán; môn Khoa học đạt 2 HCV, 8 HCB và 2 HCĐ.
Năm 2025, Việt Nam có 7 đoàn dự thi Olympic quốc tế và khu vực, với 37 lượt học sinh tham gia; tất cả thí sinh đều đoạt giải với 13 Huy chương vàng, 16 Huy chương bạc, 8 Huy chương đồng.
Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ ẩm thực Đông Nam Á, khi ba thức uống từ càphê được Taste Atlas vinh danh trong top 10 của danh sách 62 món đồ uống ngon nhất khu vực.
Quốc hội đã xem xét, thông qua 51 luật, 08 nghị quyết quy phạm pháp luật; tiến hành tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; xem xét, quyết định công tác nhân sự.
Ngày thi đấu 11/12 chứng kiến nhiều VĐV Việt Nam tỏa sáng, mang về loạt huy chương giúp đoàn Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai với 14 HCV, 8 HCB, 27 HCĐ, sau Thái Lan và xếp trên Indonesia.
Với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới,” điểm nhấn nổi bật của Techfest Việt Nam 2025 là chuyển đổi cách thức tổ chức từ mô hình “hội trường” sang “không gian mở.”
Từ 8/12/2025, toàn bộ thủ tục cung cấp thông tin đất đai tại Hà Nội được thực hiện trực tuyến toàn trình, không nhận hồ sơ trực tiếp, kết quả trả điện tử và bản giấy gửi miễn phí qua bưu chính.
Sáng 10/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2025 với chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân.”
Cẩm nang du lịch ẩm thực hàng đầu thế giới Taste Atlas vừa công bố danh sách 100 món ăn ngon nhất thế giới 2026 (Best Dishes in the world 2026) nằm trong chuỗi giải thưởng thường niên.
Trong kỳ điều hành ngày 11/12 của Liên Bộ Công thương-Tài chính, giá dầu xăng dầu đồng loạt giảm từ 15 giờ, RON95-III giảm 378 đồng/lít còn dầu diesel giảm 226 đồng/lít.
Vẻ đẹp trường tồn của tranh Đông Hồ không đơn thuần là sản phẩm cảm nhận bằng thị giác, mà khi nhìn vào tranh, người ta có thể cảm nhận được chiều sâu văn hóa tinh thần mà người nghệ nhân gửi gắm.
Quốc hội thông qua Luật Thương mại điện tử, hiệu lực từ 1/7/2026. Theo đó, siết quản lý livestream bán hàng, người nổi tiếng phải định danh, công khai thông tin, không quảng cáo sai lệch.
Ngày 10/12, Fed giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, về mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022, tạo điều kiện thuận lợi cho vay và hỗ trợ nền kinh tế Mỹ.
Quốc hội thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi), thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa từ 1/1/2026, với sự đồng thuận của đa số đại biểu.
Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia ở lượt trận cuối vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ phân định ngôi nhất bảng, qua đó giành tấm vé trực tiếp vào vòng bán kết.
Ngày 10/12/2025, vận động viên Nguyễn Thị Hương và vận động viên Diệp Thị Hương đã xuất sắc mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam, ở nội dung Canoeing đôi nữ 500m.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện mục tiêu kép là chống khai thác IUU và phát triển nghề cá bền vững; đảm bảo uy tín, danh dự, lợi ích quốc gia và lợi ích của người dân.
Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức 6 đợt thi Đánh giá năng lực học sinh Trung học Phổ thông (HSA) trong năm 2026, bắt đầu từ 7/3-24/5/2026 tại nhiều địa phương.
Nghị quyết 394/NQ-CP kêu gọi toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, hướng tới Việt Nam sáng-xanh-sạch-đẹp qua hành động liên tục và rộng khắp.
Tình hình xuất khẩu ghẹ của Việt Nam đang phục hồi tích cực trong năm 2025, dù còn phân hóa giữa các thị trường và chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn.
Ngày 8/12/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet đồng chủ trì lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey.
Ngày 9/12, UNESCO đã quyết định đưa Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, đánh dấu di sản thứ 17 của Việt Nam được UNESCO công nhận.
Từ ngày 8/10 đến 7/12/2025, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện và lập biên bản 126.482 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.
Trong những ngày không khí bị ô nhiễm, khi ra khỏi nhà, người dân nên thường xuyên đeo khẩu trang đảm bảo chất lượng và đeo khẩu trang đúng quy cách; thường xuyên vệ sinh phòng ở và nhà cửa...
Trong 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 275.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 26,1% so cùng kỳ năm 2024.
Thông tư quy định mỗi đơn vị dự thi được đăng ký tối đa 10 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn thi; riêng Hà Nội được đăng ký tối đa 20 thí sinh cho mỗi đội tuyển.
Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) là bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam đưa vào sử dụng Hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh 4K-ICG-1 - thực hiện phẫu thuật thành công cho nhiều ca bệnh phức tạp.
Hạng mục Khu nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu thế giới, Khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu thế giới... của Việt Nam được vinh danh tại lễ trao giải Giải thưởng du lịch thế giới 2025.
Nông sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 34,24 tỷ USD, tăng 15%; sản phẩm chăn nuôi đạt 567,4 triệu USD, tăng 16,8%; thủy sản đạt 10,38 tỷ USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước.
Top 10 điểm đến trong nước được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất gồm Phú Quốc, Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Mũi Né, Hội An và Sa Pa.
Dự kiến, hơn 12.000 vận động viên, và quan chức từ 11 quốc gia Đông Nam Á tham dự với 50 môn thi đấu chính thức, 574 nội dung thi đấu tại SEA Games lần thứ 33.
Theo số liệu của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu rau quả 11 tháng năm 2025 ước đạt 7,8 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Dẫn đầu là mặt hàng sầu riêng với giá trị khoảng 3,7 tỷ USD.