Phát động phong trào Toàn dân bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp

Nghị quyết 394/NQ-CP kêu gọi toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, hướng tới Việt Nam sáng-xanh-sạch-đẹp qua hành động liên tục và rộng khắp.

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 394/NQ-CP ngày 3/12/2025 về phát động phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác thải vì một Việt Nam sáng-xanh-sạch-đẹp.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết là phát động phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, rộng khắp và lan tỏa mạnh mẽ; hình thành nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng môi trường sống sáng-xanh-sạch-đẹp tại Việt Nam./.

