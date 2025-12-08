Phát triển dữ liệu trở thành tài nguyên chiến lược, nền tảng của Chính phủ số

Quan điểm của Chương trình phát triển Chính phủ số là phát triển các dịch vụ số bao trùm, rộng khắp dựa trên nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, đối tượng phục vụ.

Quyết định số 2629/QĐ-TTg ngày 1/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển Chính phủ số nêu rõ quan điểm của Chương trình phát triển Chính phủ số là phát triển các dịch vụ số bao trùm, rộng khắp dựa trên nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, đối tượng phục vụ, đồng sáng tạo các dịch vụ số. Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất, không ai bị bỏ lại phía sau.

Chương trình đặt mục tiêu chung đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành xây dựng Chính phủ số, hình thành Chính phủ thông minh vận hành trên nền tảng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, hướng tới mô hình quản trị chủ động, dự báo, lấy người dùng làm trung tâm./.