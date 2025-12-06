Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025

Một số nơi ở khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng nước đã bắt đầu rút nhưng một số khu vực vẫn còn ngập sâu nên tỉnh đang hỗ trợ khẩn cấp, tiếp tế các mặt hàng nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng.