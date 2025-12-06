Multimedia

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025

Sáng 6/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2025.

ttxvn-thu-tuong-chu-tri-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-112025-06-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-chu-tri-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-112025-06-2.jpg
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-chu-tri-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-112025-06-3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-chu-tri-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-112025-06-6.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-chu-tri-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-112025-06-4.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-chu-tri-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-112025-06-5.jpg
Các thành viên Chính phủ tham dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Thủ tướng Phạm Minh Chính #Phiên họp Chính phủ thường kỳ #Kinh tế-xã hội
