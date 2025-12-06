Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10
Sáng 8/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2025 trực tuyến đến các địa phương.
Sáng 6/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2025.
Tối 5/12/2025, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ trao giải VinFuture lần thứ 5 - năm 2025 “Cùng vươn mình, cùng thịnh vượng.”
Là một trong những địa phương ven biển của tỉnh Lâm Đồng bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, từ ngày 2-5/12/2025, hơn 7.000 căn nhà ở 18 khu phố tại phường Hàm Thắng bị ngập lụt.
Một số nơi ở khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng nước đã bắt đầu rút nhưng một số khu vực vẫn còn ngập sâu nên tỉnh đang hỗ trợ khẩn cấp, tiếp tế các mặt hàng nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk phát huy giá trị văn hóa truyền thống bản địa độc đáo trở thành điểm nhấn trong dòng chảy văn hóa địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập, phát triển du lịch cộng đồng cho người Ê Đê.
Nhiều tháng qua, người dân sinh sống tại các bản làng gần sông Nậm Nơn đã ồ ạt đi vớt gỗ để tận dụng làm nhà, chuồng trại chăn nuôi, củi đốt.
Hơn 1.000km dây đèn LED được lắp đặt chiếu sáng toàn bộ mặt trước Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn và hai tháp chuông, vận hành mỗi tối từ 18h45 đến 23h, tạo không khí đón Giáng sinh và năm mới.
Tối mồng 4 đến sáng 5/12/2025, nước lũ dâng cao kết hợp triều cường làm xuất hiện nhiều điểm ngập mới tại các khu dân cư, tuyến phố ở các địa phương ven biển tỉnh Lâm Đồng.
Tình trạng biển xâm thực và sạt lở bờ biển tại khu vực cửa sông Lý Hòa và dọc bờ biển xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị) đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đời sống người dân...
Chiều 4/12/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương.
Hiện, các lực lượng chức năng địa phương đang hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện vào Đà Lạt thông qua các đèo Mimosa, Sacom và Tà Nung sau khi đèo Prenn sạt lở.
Việc xác định các địa điểm thực hiện tái định cư cho người dân tại địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn do quỹ đất bằng phẳng không có, địa hình địa bàn đặc thù chủ yếu là đồi núi, khe suối.
Sáng 4/12/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15.
Trong cái se lạnh của buổi sớm của vùng cao Na Son (tỉnh Điện Biên), chợ phiên Keo Lôm dần bừng lên sức sống khi đồng bào các dân tộc mang nông sản, sản vật rừng xuống chợ trao đổi, mua bán.
Du khách đổ về ngày một đông, tham quan, trải nghiệm hái cam, bưởi, hòa cùng không khí chuẩn bị cho Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2025, từ ngày 5 đến 10/12, tạo diện mạo mới cho du lịch nông nghiệp.
Hội nghị với chủ đề “Truyền thông trong thế giới hiện đại: Công nghệ và sự an toàn của nhà báo” đã quy tụ 34 đại biểu đến từ 12 hãng thông tấn thành viên.
Chiều 3/12/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Belarus Volfovich Aleksandr Grigorievich.
Chiều 3/12/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Chiều 3/12/2025, tại thủ đô Vientiane, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam Lào năm 2025.
Chiều 3/12/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người khuyết tật.
Chiều 3/12/2025, tại Hà Nội, Phó TGĐ TTXVN Đoàn Thị Tuyết Nhung đã đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao số tiền hơn 600 triệu đồng do cán bộ, người lao động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ.
Chiều 3/12, cơ quan chức năng Đà Nẵng đã tiếp cận hiện trường “hố tử thần”, nuốt chửng ôtô. Theo ghi nhận, "hố tử thần" nằm sát lề bên phải đường Nguyễn Công Trứ (hướng đường Ngô Quyền đi Trần Hưng Đạo). Bề rộng hố chiếm gần nửa mặt đường, độ sâu khoảng 2m.
Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, là biểu tượng văn hóa đặc sắc và niềm tự hào của đồng bào các dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk.
Chiều 3/12/2025, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội) là một trong những nơi trưng bày và lưu giữ những hiện vật của 54 dân tộc anh em trên khắp cả nước.
Sáng 3/12/2025, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào.
Tại cầu Mống bắc qua rạch Bến Nghé, hệ thống 414 bộ đèn LED và 12 trụ đèn trang trí; Nhà Thiếu nhi được lắp 550 bộ đèn LED cùng 64 trụ đèn, làm nổi bật kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về đêm.
Trong ánh bình minh vàng óng, những dãy núi nối tiếp nhau ở đèo Keo Lôm thuộc xã Na Son (tỉnh Điện Biên) hiện lên mờ ảo, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu Việt Nam kết thúc chuyến thăm Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào, đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng NDCM Lào.
Chiều 2/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai trương Bảo tàng Quốc hội Việt Nam; công bố sách, ấn phẩm, phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).
Chiều 2/12, tại Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.