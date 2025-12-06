Nông dân Đồng Tháp và hành trình “biến” rơm thành tiền

Sau khi thu mua của nông dân tại ruộng, thương lái dùng máy quấn rơm thành cuộn rồi chở đi bán nhiều nơi ở trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp.

Thay vì đốt bỏ rơm sau khi thu hoạch lúa như thói quen trước đây, vài năm gần đây, nông dân Đồng Tháp có thêm một khoản thu nhập từ việc bán rơm, trồng nấm rơm, sản xuất phân hữu cơ từ rơm…

Diện tích gieo trồng lúa của tỉnh Đồng Tháp hơn 615.000 ha nên sau khi thu hoạch lúa, lượng rơm thải ra môi trường là không nhỏ.

Nếu như trước kia, nông dân thường đốt bỏ rơm thì vài năm gần đây, bà con tận dụng phụ phẩm rơm để tăng thu nhập cho gia đình.

Việc mua bán rơm còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động ở địa phương.

Cùng với làm thức ăn cho đại gia súc, nguồn phụ phẩm rơm sau khi thu hoạch còn dùng phủ trên mặt đất khi trồng rau màu để giữ ẩm, hạn chế cỏ dại và trồng nấm rơm.

Thực tế cho thấy, việc tận dụng phụ phẩm rơm sau khi thu hoạch lúa mang lại rất nhiều lợi ích.

Thời gian tới, ngành Nông nghiệp Đồng Tháp sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh để mời gọi các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ tiên tiến sản xuất các sản phẩm từ rơm nhằm giúp tiêu thụ rơm tốt hơn, tránh lãng phí và gây ô nhiễm môi trường./.