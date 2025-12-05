Cháy quán ăn tại Thành phố Hồ Chí Minh, 4 người tử vong

Vào khoảng 4 giờ ngày 5/12, ngọn lửa bùng phát tại tầng 1 của quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh; bước đầu xác định có 4 người tử vong và 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Sáng sớm 5/12, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại một quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, bước đầu xác định có 4 người tử vong và 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Vào khoảng 4 giờ cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại tầng 1 của quán ăn. Người dân khu vực đã hô hoán và hỗ trợ dập lửa.. Thời điểm xảy ra cháy có nhiều người đang mắc kẹt bên trong không kịp thoát ra.

Nhận tin báo, cán bộ địa phương cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng, xe thang cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy.

Các lực lượng chia ra nhiều hướng để tiếp cận hiện trường dập lửa và tổ chức cứu nạn những người mắc kẹt bên trong. Xe cứu thương cũng được điều động đến hiện trường đưa các nạn nhân ngạt khói đi cấp cứu.

Đến gần 7 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và thiệt hại về tài sản./.