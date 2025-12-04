Khán giả xúc động với vở ballet 'Anna Karenina' lần đầu có tại Việt Nam

Vở diễn không chỉ khẳng định giá trị nhân văn và bất hủ của tác phẩm ra đời cách đây 150 năm, mà còn cho là cơ hội để làm mới bằng chất liệu nghệ thuật đương đại.

Trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới năm 2025, vở ballet Anna Karenina nổi tiếng có 6 đêm diễn tại Việt Nam, lần lượt tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh từ 27-29/11 và Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) từ ngày 3-5/12.

Tác phẩm được sáng tạo dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Leo Tolstoy, lần đầu ra mắt công chúng từ năm 1873, do Công ty Eifman Ballet từ St. Petersburg (Nga) biểu diễn. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn và một số đơn vị khác phối hợp tổ chức.

So với tiểu thuyết, vở ballet tập trung vào tuyến truyện chính, khắc họa bi kịch của người phụ nữ bị giằng xé giữa khát khao được yêu và những ràng buộc xã hội, đồng thời khẳng định giá trị nhân văn vượt thời gian của tác phẩm văn học gốc, truyền cảm hứng cho những sáng tạo mới mẻ và hiện đại.

Ballet thường được xem là một loại hình nghệ thuật hàn lâm và sang trọng, nhưng vở "Anna Karenina" của Eifman không vì thế mà trở nên xa vời hay khó tiếp cận.

Bằng những bản giao hưởng trầm bổng, lúc mạnh mẽ lúc da diết, ngôn ngữ hình thể vừa uyển chuyển nhưng không kém phần dứt khoát, cùng những sắp đặt bối cảnh mang tính ước lệ và ẩn dụ, tác phẩm tạo nên một dòng chảy cảm xúc mạnh mẽ, chạm đến trái tim và khối óc của khán giả./.