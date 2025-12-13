Danh hiệu Cây Di sản Việt Nam là minh chứng cho nỗ lực gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị cây chè Shan tuyết - niềm tự hào của quê hương Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên.

Sáng 12/12/2025, tại xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra Lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam - Cây chè Shan tuyết Bằng Phúc.

Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức đặc biệt, nhằm tôn vinh giá trị sinh học, văn hóa và lịch sử của những cây chè Shan tuyết cổ thụ - báu vật thiên nhiên đã gắn bó với đời sống, văn hóa và sinh kế của đồng bào Đồng Phúc từ bao đời nay.

Thái Nguyên: 12 cây chè shan tuyết được công nhận là Cây Di sản Việt Nam Quần thể chè Shan tuyết cổ thụ tại Bằng Phúc là nguồn gene bản địa đặc biệt quý hiếm đã tồn tại hàng trăm năm, sinh trưởng tự nhiên trong điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đặc trưng vùng núi cao Đông Bắc.