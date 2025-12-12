Hà Nội tiếp nhận 100% hồ sơ đất đai qua hình thức trực tuyến

Từ 8/12/2025, toàn bộ thủ tục cung cấp thông tin đất đai tại Hà Nội được thực hiện trực tuyến toàn trình, không nhận hồ sơ trực tiếp, kết quả trả điện tử và bản giấy gửi miễn phí qua bưu chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội ra thông báo số 348/TB-TTPVHCC ngày 8/12/2025 về việc thực hiện trực tuyến toàn trình thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Theo đó, từ ngày 8/12/2025, chính thức 100% hồ sơ thủ tục về nội dung này trên địa bàn thành phố sẽ được tiếp nhận trực tuyến toàn trình, không phụ thuộc địa giới hành chính; dừng tiếp nhận trực tiếp.

Đối với trường hợp đề nghị cung cấp thông tin để xác nhận điều kiện nhà ở phục vụ mua nhà ở xã hội, công dân điền biểu mẫu điện tử tương tác (1 e-form duy nhất) đã được cấu hình theo mẫu số 02 Thông tư 05/2024/TT-BXD, sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 09/2025/TT-BXD); không phải nộp theo mẫu số 14 kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ.

Đối với các trường hợp khác của thủ tục này, công dân điền e-form đã được cấu hình theo mẫu số 14 nêu trên.

Trong cả 2 trường hợp trên, công dân không phải ký số, không phải nộp bản giấy có chữ ký tươi.

100% kết quả điện tử được trả về tài khoản dịch vụ công và iHanoi, 100% kết quả bản giấy được trả miễn phí tại nhà qua dịch vụ bưu chính./.