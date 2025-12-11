Những yếu tố làm nên nét độc đáo của tranh Đông Hồ

Vẻ đẹp trường tồn của tranh Đông Hồ không đơn thuần là sản phẩm cảm nhận bằng thị giác, mà khi nhìn vào tranh, người ta có thể cảm nhận được chiều sâu văn hóa tinh thần mà người nghệ nhân gửi gắm.

Chiều 9/12, thông tin từ Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết vào hồi 14 giờ 38 phút ngày 9/12 giờ địa phương, tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ (tức 16 giờ 8 phút giờ Hà Nội), Kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể của UNESCO đã thông qua Quyết định số 20.COM 7.a.1 ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Đây là di sản thứ 17 của Việt Nam được UNESCO ghi danh vào các Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể của UNESCO.

